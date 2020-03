‘Công chúa’ Anne Hathaway tích cực trở lại đóng phim sau khi sinh con

Theo The Hollywood Reporter ngày 31.3, Anne Hathaway vừa xác nhận đóng vai nữ chính trong dự án mới có tên French Children Don't Throw Food. Tác phẩm sắp bấm máy dựa trên cuốn tự truyện nổi tiếng cùng tên của tác giả Pamela Druckerman xuất bản hồi năm 2012. Phim mới của mỹ nhân Nhật ký công chúa dự kiến được sản xuất bởi StudioCana và hãng Blueprint Pictures - đơn vị từng giành 7 đề cử Oscar danh giá vào năm 2017 với tác phẩm Three Billboards (tựa Việt: Truy tìm công lý).

French Children Don't Throw Food là câu chuyện của một nhà báo Mỹ phải chuyển đến Paris (Pháp) vì công việc của chồng. Tại đây, cô đã cố gắng tìm cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, chiến đấu với những cảm giác thất bại và bắt đầu thích nghi với môi trường sống mới. Khi sắp làm mẹ, nữ nhà báo bắt đầu học cách quan sát những người hàng xóm, người bạn ở Pháp của cô nhằm khám phá những bí mật đằng sau chuyện nuôi dạy con cái đáng kinh ngạc của dân bản xứ. Sau cùng, nữ chính nhận ra rằng dù họ xuất hiện với những vỏ bọc hoàn hảo đến đâu, mỗi người đều có vấn đề của riêng mình.

Tác phẩm kể trên chỉ nằm trong số những dự án mà Anne Hathaway tham gia sau thời gian nghỉ ngơi và chuyên tâm với thiên chức làm mẹ. Theo Daily Mail, ngoài French Children Don't Throw Food, mỹ nhân phim Quý cô lừa đảo còn góp mặt trong ít nhất 3 dự án khác nhau. Minh tinh sinh năm 1982 đã tham gia diễn xuất trong tác phẩm remake The Witches dự kiến công chiếu vào tháng 10.2020. Ngoài ra, cô còn sở hữu hai tác phẩm đang trong giai đoạn tiền sản xuất là Sesame Street và một bộ phim kinh dị có tên The Lifeboat.

Kể từ khi chào đón nhóc tì thứ hai vào tháng 12.2019 và trải qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi sau sinh, Anne Hathaway đã sẵn sàng cho những màn tái xuất ngoạn mục của cô trên màn ảnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 , các dự án sắp tới của người đẹp đang phải trì hoãn ít lâu. Tác phẩm mới nhất có sự xuất hiện của Anne Hathaway là bộ phim The Last Thing He Wanted đóng cùng tài tử Ben Affleck. Đây là dự án được quay từ tháng 6.2018 nhưng mãi đến cuối tháng 2.2020, phim mới được Netflix xuất xưởng sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance hồi đầu năm.