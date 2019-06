'Công chúa Disney' Bella Thorne khóc nức nở vì bị chỉ trích chuyện chụp ảnh khỏa thân

Cách đây ít ngày, Bella Thorne vừa bị hacker tấn công và đe dọa sẽ công khai những bức ảnh khỏa thân của người đẹp lên mạng xã hội nếu cô không làm theo yêu cầu của hắn. Sau nhiều giờ khủng hoảng, cuối cùng, mỹ nhân sinh năm 1997 đáp trả kẻ quấy rối bằng cách tự đăng loạt tin nhắn của tin tặc cũng như những bức ảnh nóng mà hắn dọa lan truyền lên mạng xã hội.

Nữ diễn viên khẳng định với hành động này, cô muốn giành lại quyền chủ động, đồng thời khẳng định không ai có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Trong khi cách giải quyết của Bella Thorne được đông đảo dân mạng trầm trồ, đồng tình và hết mực ủng hộ, vẫn nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến vấn đề trên. Nhiều người cho rằng nếu sao phim Shake it up không chụp ảnh khỏa thân, sự cố này đã chẳng xảy ra.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT Bella Thorne thành chủ đề bàn tán trên chương trình The View của đài ABC

Đặc biệt, trong chương trình The View vừa được phát sóng, diễn viên gạo cội Whoopi Goldberg cùng các nhân vật khác đã có cuộc tranh luận liên quan đến việc Bella Thorne từng chụp các bức ảnh nhạy cảm để rồi thành “con mồi” của tin tặc. Nghệ sĩ sinh năm 1955 bày tỏ quan điểm rằng đã là người nổi tiếng thì ngay từ đầu không nên chụp ảnh khỏa thân bởi cuộc sống cá nhân của họ luôn được chú ý, dòm ngó từ công chúng.

“Những bức ảnh khỏa thân ấy được lưu trữ trên các nền tảng trực tuyến và sẵn sàng đợi bất kỳ hacker nào bẻ khóa rồi lấy chúng ra làm công cụ quấy rối nhân vật trong ảnh. Nếu quên mất rằng giờ đã là năm 2019 thì đó là thiết sót của bạn. Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn đừng chụp những bức ảnh kiểu đó. Một khi bạn đã dám chụp, đừng ngạc nhiên khi có ai đó lấy cắp chúng”, Whoopi Goldberg nói.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CT Whoopi Goldberg không đồng tình với việc chụp ảnh khỏa thân dù đó là riêng tư

Những phát ngôn của ngôi sao da màu nói trên đã vấp phải nhiều tranh cãi từ khán giả, trong đó có cả nhân vật chính của vụ việc - Bella Thorne. Ngay sau những chia sẻ của Whoopi Goldberg, nữ diễn viên 9x đã đăng tải một đoạn video lên mục story của Instagram. Trong clip, “công chúa Disney” khóc nức nở vì bị tiền bối chỉ trích trên sóng truyền hình đồng thời đưa ra những ý kiến phản bác lại quan điểm của nghệ sĩ gạo cội nói trên.

“Thật xấu hổ cho cô, cô Whoopi. Tôi thực sự không muốn theo dõi chương trình The View thêm lần nào nữa bởi vì bản thân không muốn chứng kiến cảnh một nhóm phụ nữ lớn tuổi bàn tán về cơ thể hay khả năng tình dục của tôi”, nữ diễn viên 22 tuổi chia sẻ trong đoạn clip. Bên cạnh việc không đồng tình với ý kiến của Whoopi Goldberg, Bella Thorne cũng tỏ ra cảm thông với những cô gái trẻ hay những người nổi tiếng (trong đó có Jennifer Lawrence) từng là nạn nhân bị hacker đe dọa lan truyền ảnh nóng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV Theo quan điểm của Bella Thorne, việc chụp ảnh khỏa thân là quyền riêng tư của mỗi người. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó cố tình hack tài khoản của mình và lấy đi những bức ảnh riêng tư mà cô chỉ muốn cho người đặc biệt xem

“Tại sao lại đổ lỗi cho những cô gái chỉ vì họ là những người chụp mấy bức ảnh đó? Tôi cảm thấy bị xúc phạm, bất bình cho mình, cho Jennifer Lawrence và cả những người bị tin tặc xâm phạm quyền riêng tư bằng cách lấy đi những bức ảnh nhạy cảm của nạn nhân và dùng nó để đe dọa họ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm thay cho cả những người đã tự tử chỉ vì ai đó cố tình rò rỉ ảnh khỏa thân của họ”, nghệ sĩ trẻ bức xúc.

Nữ diễn viên cũng gửi lời đến Whoopi Goldberg: “Quan điểm của cô về vấn đề này hết sức tồi tệ và tôi hi vọng cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, nhất là khi cô đang trò chuyện về những vấn đề của các cô gái trẻ”. Bên cạnh đó, Bella Thorne đã quyết định gửi một bức thư riêng cho ngôi sao gạo cội này để bày tỏ chính kiến của bản thân với vụ việc nói trên.

ẢNH: INSTAGRAM NV Sau video của sao phim Midnight Sun, các nghệ sĩ như Lucy Hale hay Dove Cameron đã công khai ủng hộ quan điểm của Bella đồng thời bày tỏ niềm tự hào vì nữ diễn viên này đã dám lên tiếng

Bella Thorne sinh năm 1997 và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ nước Mỹ. Người đẹp đóng phim từ năm lên 6 tuổi, đã xuất hiện trong hơn 20 bộ phim truyền hình và khoảng 60 quảng cáo. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các tác phẩm như: Frenemies, Buttermilk Sky, Wizards of Waverly Place, Midnight Sun… Đặc biệt, vai diễn Cece Jones của Bella Thorne trong loạt phim Shake It Up của Disney được khán giả biết đến hơn cả.

Đáng nói, người đẹp 22 tuổi không phải là trường hợp đầu tiên bị tin tặc quấy rối, đe dọa tung ảnh nóng lên mạng. Trong quá khứ, những mỹ nhân đình đám như Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza hay Kate Upton cũng đã trải qua trường hợp tương tự. Vào tháng 8.2018, George Garofano - hacker từng nhắm vào Jennifer Lawrence đã bị kết án 8 tháng tù vì hành vi nói trên.