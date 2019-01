Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của sao Hollywood và vợ gốc Việt

Tối 13.1, Ken Jeong khiến khán giả ngỡ ngàng khi thi hát trên chương trình The King Of Mask Singer nổi tiếng. Ẩn mình trong lớp mặt nạ và trang phục hanbok cách tân, ông lấy biệt danh Heo Vàng (Golden Pig) và thoải mái khoe giọng. Giây phút lộ diện, người xem tại trường quay “mắt chữ A mồm chữ O” vì quá bất ngờ.

Kể về cơ duyên tham gia show The King Of Mask Singer, Ken Jeong chia sẻ bản thân đăng ký thử tài vì mẹ là fan lớn của chương trình. Ông cũng không giấu được sự tự hào khi nói: “Vợ và các con tôi rất phấn khích khi nghe tôi hát sau mặt nạ heo này đấy”.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Nam diễn viên thích thú trên The King Of Mask Singer bản Hàn

Được biết, bố mẹ của Ken Jeong di cư sang Mỹ từ trước khi ông ra đời. Sinh ra ở Detroit và trưởng thành tại North Carolina, tài tử 50 tuổi giờ đây là một trong những sao gốc Á hiếm hoi thành công tại Hollywood. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ổn định, cuộc sống cá nhân của ông cũng là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Năm 2004, Ken Jeong kết hôn với Tran Ho sau hai năm hẹn hò. Bà xã của ông là một bác sĩ gia đình người Mỹ gốc Việt. Chính cô đã thuyết phục ông từ bỏ công việc bác sĩ ở tuổi 36 để tập trung cho diễn xuất. Năm 2008, trong lúc hai cô con gái sinh đôi chưa đầy 1 tuổi, đôi vợ chồng đối mặt với sóng gió lớn khi Tran Ho bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và phải tiếp nhận chữa trị. Nam diễn viên túc trực bên vợ cũng như đồng hành cùng cô trải qua 16 đợt hóa trị và xạ trị, cắt bỏ ngực.

ẢNH: GETTY/AFP Ken Jeong không ngại thể hiện tình cảm với vợ trước ống kính báo chí

Lúc bấy giờ, sao phim Crazy Rich Asians thẳng thừng từ chối lời mời đóng The Hangover để dành thời gian chăm sóc vợ. Tuy nhiên, chính Tran Ho đã động viên chồng nhận vai để “xõa” hết cảm xúc dồn nén trong quá trình cùng cô chữa bệnh. Thế rồi khi hóa thân thành Leslie Chow trong The Hangover, Ken Jeong đã đem đến cho nhân vật này đầy sức sống với lối diễn hài táo bạo.

Đặc biệt, ông còn cố tình “chêm” vào vài câu thoại tiếng Việt vì biết vợ sẽ xem phim. Thông qua những câu từ tiếng Việt trên phim, ông chỉ muốn cô mỉm cười vui vẻ khi đang chiến đấu trên giường bệnh. Toàn bộ việc làm này đều không được nam nghệ sĩ sinh năm 1949 thảo luận trước với đạo diễn Todd Phillips. Tuy nhiên, vì Ken Jeong diễn tả nhân vật quá tốt, nên nhà làm phim cứ để đó. Kết quả là Leslie Chow trở thành một điểm sáng lớn của The Hangover và là vai diễn để đời của ông bố hai con.

Gia đình hạnh phúc của tài tử gốc Á ẢNH: INSTAGRAM NV Ong6 thường chia sẻ ảnh hài hước với hai con gái trên trang cá nhân

Những khó khăn của Ken Jeong và Tran Ho được công khai vào năm 2010, trong bài phát biểu của sao gốc Hàn khi ông được nhận giải Best WTF Moment tại MTV Movie Award 2010. Cũng tại đây, ông đã không giấu được cảm xúc nghẹn ngào khi tiết lộ bà xã đã chính thức đánh bại bệnh ung thư vú: “Vợ tôi bảo cuộc đời ngắn lắm và anh đừng sợ giành lấy cơ hội. Tôi cũng chỉ muốn thông báo với mọi người rằng cô ấy đã dứt bệnh ung thư sau 2 năm”. Sau giây phút xúc động trên sân khấu, Ken Jeong đã trốn vào một góc và bật khóc.

Vượt qua căn bệnh đáng sợ, Tran Ho và cả Ken Jeong cùng nhau nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống. Cả hai còn thực hiện chương trình từ thiện Stand Up To Cancer để động viên, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư.

ẢNH: INSTAGRAM NV Khoảnh khắc đời thường hóm hỉnh của đôi vợ chồng

Nói về bà xã, Ken Jeong cho biết cô là tất cả đối với ông. Ken Jeong bật mí: “Cô ấy tán thành mọi thứ tôi làm dù đôi khi nó khá là kỳ quặc. Sự ủng hộ này làm tôi tự tin và sáng tạo hơn trong công việc. Bởi tôi biết rằng dù mình có làm gì đi chăng nữa, cô ấy sẽ vẫn yêu tôi như thế”.

Sau The Hangover, Ken Jeong tiếp tục để lại dấu ấn trên màn ảnh rộng qua hai phần tiếp theo của The Hangover và các phim Ride along 2, Zookeeper, All About Steve… Tác phẩm đáng chú ý nhất của ông gần đây là Crazy Rich Asians công chiếu năm ngoái và trở thành hiện tượng của Hollywood. Trong bài phỏng vấn với Variety, ông cho biết đã nhận lời hợp tác với đạo diễn Jon M. Chu ngay khi vừa đọc xong kịch bản. Trước thành công của phim, Ken Jeong rất hạnh phúc.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Ken Jeong trong Crazy Rich Asians

Trong năm 2019, Ken Jeong tiếp tục “phủ sóng” Hollywood với hàng loạt dự án đang chờ ngày ra rạp. Còn trên màn ảnh nhỏ, ông là gương mặt quen thuộc với vai trò thành viên chính của show The King Of Mask Singer bản Mỹ, chiếu trên kênh FOX thứ 4 hằng tuần.