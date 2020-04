Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ phát hành phim về cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng

Netflix mới đây đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên giới thiệu cho Becoming - bộ phim tài liệu ra mắt vào tháng 5 tới của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama bao gồm đoạn video dài 96 giây ghi lại cảnh bà tham gia vào một sự kiện cộng đồng tại Philadelphia. Trong đó, bà Michelle Obama chia sẻ một cách chân thật về cuộc sống không liên quan đến chính trị sau khi chồng bà, cựu Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ năm 2017. Becoming do nữ đạo diễn Nadia Hallgren đảm nhận, theo chân bà Michelle Obama suốt quãng thời gian thực hiện chuỗi sự kiện quảng bá cho cuốn tự truyện ăn khách cùng tên được xuất bản vào năm 2018. Ê-kíp làm phim đã di chuyển cùng cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ qua hơn 30 thành phố khác nhau và tham gia vào nhiều sự kiện phát hành sách. Với danh tiếng có sẵn của bà Michelle Obama , tự truyện của bà đã bán hết nhanh chóng và có giá bản quyền kỷ lục khi ra mắt ở Việt Nam với cái tên Chất Michelle.