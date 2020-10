Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sản xuất phim về quyền bầu cử của phụ nữ

Theo Variety ngày 2.10, nhà Đài CW đang trong quá trình phát triển kịch bản cho The Woman's Hour - phim truyền hình dựa trên cuốn sách The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote của Elaine Weiss. Bộ phim do cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sản xuất cùng nhà làm phim danh tiếng Steven Spielberg.

Mùa đầu tiên của loạt phim có nội dung xoay quanh cuộc đấu tranh cho phép phụ nữ có quyền bầu cử tại Mỹ. Các phần phim tiếp theo sẽ đề cao những người đã góp phần thay đổi lịch sử và tác động của họ đến xã hội Mỹ hiện tại.

Hillary Clinton (trái) và Donald Trump đối đầu nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 Ảnh: Variety

Ngoài Hillary Clinton đảm nhận vai trò điều hành sản xuất, nhà văn, người dẫn chương trình Angelina Burnett cũng tham gia quá trình sáng tạo tác phẩm. Trước đó, Angelina Burnett từng đảm nhận việc sản xuất và viết kịch bản cho các bộ phim nổi tiếng như Genius, Hannibal và Boss.

Công ty sản xuất Amblin Television đồng ý mua bản quyền cuốn sách vào năm 2018 sau khi Hillary Clinton ngỏ lời về dự án này với đạo diễn lừng danh Steven Spielberg - chủ tịch của công ty. Cuốn sách The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote được Hillary Clinton chú ý sau khi tác giả Elaine Weiss cố gắng giới thiệu về cuốn tiểu thuyết của mình cho bà. Trong đó, nữ tác giả ghi nhận những điểm tương đồng giữa phong trào bầu cử của phụ nữ và cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 giữa Hillary Clinton và Donald Trump.