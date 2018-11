Cựu 'nữ hoàng phim tình cảm Mỹ' tuyên bố đính hôn

Gương mặt điện ảnh đình đám những năm 1990 vừa đăng một bài trên tài khoản Instagram nhằm thông báo với người hâm mộ tin vui của mình. Ngay bên dưới phần bình luận, đã có rất nhiều fan bày tỏ sự vui mừng và chúc phúc cho diễn viên mình yêu mến. Đây được xem là một tin vui hiếm có của Meg Ryan bởi từ sau khi ly hôn người chồng đầu tiên cách đây 17 năm, “nữ hoàng phim tình cảm” đình đám một thời của Hollywood không có mối quan hệ nghiêm túc với người đàn ông nào.

Ngoài việc thông báo đã đính hôn, Meg Ryan hiện chưa tiết lộ thêm thông tin về kế hoạch đám cưới. Nếu cặp sao này đi đến hôn nhân, đây sẽ là người chồng thứ hai của người đẹp phim Top Gun. Trước khi nhận lời cầu hôn của nam ca sĩ John Mellencamp, ngôi sao 56 tuổi từng có tổ ấm hạnh phúc kéo dài 10 năm với nam diễn viên Dennis Quaid trước khi “đường ai nấy đi” vào năm 2001. Từ người phụ nữ trong mơ của không ít đàn ông nước Mỹ, Meg Ryan làm công chúng chấn động khi phản bội Denis Quaid để chạy theo diễn viên Russel Crowe vào năm 2000. Meg Ryan cũng được cho là đã ngoại tình với rất nhiều người trong khoảng thời gian chung sống với chồng cũ.

Ảnh: Colombia Pictures Nữ nghệ sĩ sinh năm 1961 từng là biểu tượng của thể loại phim hài lãng mạn thập niên 90

Được biết vị hôn phu của sao phim When Harry met Sally là nam ca sĩ, nhạc sĩ John Mellencamp. Nghệ sĩ này là một giọng ca nhạc rock nổi tiếng những năm 1980 tại Mỹ. Giọng ca Jack and Diane đã trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi quyết định đính hôn với Meg Ryan. Theo tạp chí People, cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2010 khi John Mellencamp vừa chia tay người vợ thứ ba - nữ siêu mẫu Elaine Irwin.

Meg Ryan từng là nàng thơ nổi danh Hollywood những năm 1990. Nữ diễn viên sinh năm 1961 quen thuộc trên màn ảnh Mỹ với các vai chính trong nhiều bộ phim hài lãng mạn như: When Harry met Sally..., Sleepless in Seattle, French kiss, City of Angels… Đặc biệt, tác phẩm You've got mai là một trong những bộ phim đem lại thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nghệ sĩ 57 tuổi khi thu về hơn 870 triệu USD trên toàn thế giới, một con số ngoạn mục ở thời điểm 1998. Ngày nay, minh tinh này được nhiều người biết đến với vai trò là một nghệ sĩ đi đầu trong dòng phim hài lãng mạn.

Kể từ khi li hôn nam diễn viên Dennis Quaid rồi ngoại tình, Meg Ryan không còn được yêu thích như trước. Trong suốt 17 năm qua, nữ nghệ sĩ này chỉ tham gia một vài bộ phim lẻ tẻ và đa phần không để lại dấu ấn đặc biệt vì chất lượng các tác phẩm hầu như bị chê bai thảm hại. Theo nguồn tin của The Hollywood Reporter, Meg Ryan sắp tái xuất màn ảnh với phim hài The Obsolescents của đài NBC.