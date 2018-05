Da LAB: Những kẻ mộng mơ dẫn đường Underground Việt

Những anh lớn của giới Underground

Thành lập năm 2007, Da LAB được mệnh danh là một trong những nhóm nhạc Underground có thời gian hoạt động trong nghề lâu bền nhất. Xuất phát điểm là nghệ sĩ không chuyên, bằng tình yêu và mong muốn mang đến một màu sắc mới lạ cho thị trường nhạc Việt, những chàng sinh viên đã gặp nhau và thành lập Da LAB.

Thời gian đầu, nhóm gồm ba thành viên là Võ Việt Phương (JGKiD), Nguyễn Trọng Đức (Rabbit Run) và Trần Minh Phương ( MPaKK ). Đến năm 2018, Nguyễn Hoàng Long (Emcee L) chính thức gia nhập tạo nên đội hình 4 thành viên cho Da LAB. Để có thể sống hết mình và tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, những chàng trai trẻ chấp nhận bỏ công việc kiếm sống hiện tại. “Đó là khó khăn lớn nhất của nhóm trong những ngày đầu thành lập. Ở thời điểm đó, ngoài bản thân ra, chúng tôi còn có gia đình, vợ con nên việc chấp nhận từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu không phải là điều đơn giản. Cũng may là đến bây giờ, mọi việc đều khá ổn, đủ lo cho cuộc sống”, Nguyễn Trọng Đức chia sẻ.

Ngoài hoạt động nhóm, các thành viên của Da LAB cũng cho ra mắt những sản phẩm solo

Da LAB bắt đầu tạo sự chú ý đối với khán giả Việt bằng những ca khúc cover theo phong cách rap, hiphop từ các bản rap nước ngoài của Eminem, 50 Cent, G-Unit… Sau một thời gian hoạt động, Da LAB chuyển hướng sang tự sáng tác và trình bày các ca khúc của mình. Đây cũng là thời điểm Da LAB bắt đầu được biết đến nhiều hơn, khởi đầu với bài hát Hà Nội giờ tan tầm và tham gia chương trình Bài hát Việt 2013.

Từ năm 2013, nhóm gây ấn tượng lớn khi thực hiện chuỗi chương trình Rap news plus. Sự ra đời của bản hit Một nhà được xem là cột mốc đánh dấu sự thành công của nhóm. Bài hát liên tiếp áp đảo vị trí đầu bảng trên các bảng xếp hạng trong nước và được đông đảo bạn trẻ đón nhận, hát theo. Chính ca khúc này cũng góp phần mang Da LAB đến những sân khấu lớn.

Sự khác biệt về màu sắc âm nhạc

Nhạc của Da LAB không khó để nhận ra bởi nó có sự khác biệt về màu sắc so với âm nhạc của các nhóm cùng thời. Việc chấp nhận không theo đuổi nhạc thị trường là một quyết định táo bạo bởi nó hạn chế lượng khán giả của nhóm. Tuy nhiên, chính điều này lại giúp Da LAB có được những khán giả riêng, những người yêu và đồng hành với nhóm từ thuở mới thành lập.

Không được đào tạo bài bản qua trường lớp như nhiều nhóm cùng thời, thế nhưng Da LAB vẫn biết cách tạo cho mình một “thương hiệu” riêng trong âm nhạc. Nhạc của Da LAB không quá hoa mỹ mà mang một chất liệu rất thực, rất đời. Các sáng tác lấy cảm hứng từ những vấn đề nhức nhối của xã hội, là câu chuyện tình yêu chân thật gần gũi, là cảm giác bế tắc trước cuộc sống hay là cảnh tỉnh về sự vô cảm, thờ ơ của xã hội... Tất cả những chất liệu tưởng chừng đơn giản đó đã được tình yêu âm nhạc của các thành viên “mài giũa” để tạo ra những sản phẩm chất lượng, khiến người nghe phải suy nghĩ.

Sản phẩm âm nhạc của nhóm mang màu sắc khác biệt so với nhiều nhóm nhạc Idol

“Điểm khác biệt lớn nhất giữa âm nhạc của nhóm so với những ca khúc của thị trường thời điểm đó chính là sự cảm xúc, chân thành. Âm nhạc của nhóm xuất phát từ cảm xúc chân thật của các thành viên nên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ phía người hâm mộ. Một phần cũng do may mắn mà nhóm được khán giả chú ý nhiều hơn”, Nguyễn Trọng Đức cho biết.

Bước tiến dài sau hành trình 10 năm

Hơn 10 năm hoạt động trong giới Underground, Da LAB chọn cho mình hướng đi “chậm mà chắc”. Không ra sản phẩm ồ ạt, không đầu tư quảng cáo, PR nhưng cái tên Da LAB vẫn có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí nói chung và trong giới Underground nói riêng. Điều đó được chứng minh khi nhóm đứng ra tổ chức cũng như giữ vai trò đầu tàu trong chuỗi sự kiện âm nhạc thường niên mang tên Tử tế và được đông đảo khán giả đón nhận. Tử tế là chương trình hiphop duy nhất còn duy trì cho đến nay của Việt Nam và đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ dòng nhạc này.

Đặc biệt, năm 2017, các thành viên Da LAB đã quyết định tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Nhóm cho ra mắt album Kết tủa và đã tiêu thụ hết trong vòng 1 tuần. 2.500 vé của liveshow Tử tế đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động bền bỉ của nhóm đã được tiêu thụ chỉ sau 1 tuần tung ra.

Đồng thời, Da LAB còn tham gia Festival âm nhạc Monsoon 2017 với sự góp mặt của hàng loạt các nghệ sĩ đình đám Việt Nam và thế giới. Những thành công nối tiếp nhau góp phần mang nhóm đến gần khán giả và giúp Da LAB mở rộng tầm ảnh hưởng của mình hơn. “Nhóm muốn phát triển rộng mở hơn nhưng vẫn giữ nguyên chất của mình. Phát triển rộng ở đây không phải là làm nhạc dễ nghe hơn hay toan tính hơn, mà là cố gắng tham gia nhiều show diễn hơn, phân phối nhạc trên nhiều kênh hơn, đầu tư nhiều hơn vào chất lượng âm nhạc”, Nguyễn Trọng Đức tiết lộ.