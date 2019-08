Đả nữ gốc Việt sánh vai cùng anh trai ‘Thần sấm’ Chris Hemsworth trong phim mới

Sau thời gian yên ắng, ngôi sao phim hành động Maggie Q rục rịch trở lại cùng dự án điện ảnh mới có tên Death of Me. Tạm quên những pha hành động ấn tượng, đẹp mắt, mạnh mẽ cùng thần thái sắc lạnh như các tác phẩm trước đó, minh tinh sinh năm 1979 phải thử sức ở thể loại kinh dị với nội dung phức tạp và gây ám ảnh hơn. Xuất hiện trong vai trò chủ đạo cùng Maggie Q là nam diễn viên Luke Hemsworth - ngôi sao nổi tiếng với các tác phẩm như: Westworld, Crypto, Dị biến… và được biết đến là anh trai của hai tài tử đình đám Chris Hemsworth, Liam Hemsworth. “Sự hồi hộp, kịch tính và phản “ứng hóa học” thú vị giữa Maggie Q và Luke Hemsworth đem đến trên phim sẽ khiến khán giả bị cuốn vào chuyến đi hoang dã của tác phẩm”, đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ về tác phẩm.

Death of Me được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm kinh dị chất lượng xứng tầm với tên tuổi của nhà làm phim Darren Lynn Bousman - đạo diễn nổi tiếng với loạt phim kinh dị Saw. Tác phẩm được chấp bút bởi bộ ba biên kịch Ari Margolis, James Morley III và David Tish xoay quanh chuyến đi kỳ lạ của một cặp đôi. Kỳ nghỉ của họ bắt đầu gặp rắc rối khi một sáng thức dậy, cả hai đều cảm thấy nôn nao và khó hiểu vì không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Khi xem đoạn phim được quay lại vào tối hôm trước, cặp đôi nhận ra rằng họ đã tham gia một nghi thức kỳ lạ và bằng một cách nào đó, người chồng đã giết chết vợ. Thế nhưng, điều kinh dị là ở hiện tại, cô ấy vẫn còn sống…

Vốn quen thuộc với hình ảnh đả nữ lạnh lùng trên màn ảnh, vai diễn mới của Maggie Q trong Death of Me khiến nhiều người trông đợi màn "lột xác" của nữ diễn viên với thể loại kinh dị ẢNH: NIKITA FILMS

Maggie Q sinh năm 1979 tại Hawaii (Mỹ) trong một gia đình có bố mang hai dòng máu Ailen và Ba Lan và mẹ là người Việt Nam. Nữ diễn viên từng đến Tokyo (Nhật Bản) làm người mẫu từ năm 17 tuổi rồi rong tuổi đến Đài Bắc, Hồng Kông nhưng không thực sự đạt được thành công mong muốn. Tại xứ cảng thơm, cô may mắn gặp Thành Long và được siêu sao võ thuật này phát hiện, bồi dưỡng tài năng để rồi trở thành một diễn viên phim hành động.

Cũng nhờ những kỹ năng võ thuật được đào tạo chuyên sâu tại Hồng Kông mà Maggie Q đã từng bước “lột xác” và trở thành một đả nữ nổi tiếng trên màn ảnh Hương cảng trước khi lấn sân sang Hollywood và có được chỗ đứng nhất định. Cô xuất hiện trong các tác phẩm hành động ăn khách như: Mật lệnh hùng tâm, Giờ cao điểm 2, Nhiệm vụ bất khả thi 3, Đương đầu với thử thách 4, Dị biệt… Đặc biệt, Maggie Q được biết đến hơn cả nhờ vai sát thủ Nikita trong loạt phim truyền hình cùng tên.