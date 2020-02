Đại thắng Oscar, 'Parasite' nhiều khả năng bị 'cấm cửa' ở Trung Quốc

Những phim Hàn chịu số phận "hẩm hiu" ở đại lục Nam diễn viên Song Kang Ho "kém duyên" với thị trường điện ảnh Trung Quốc khi các phim có mặt anh là The Attorney, A Taxi Driver đều bị "cấm cửa". Parasite sẽ tiếp tục là tác phẩm khiến cho tên tuổi nam nghệ sĩ 53 tuổi trở nên xa cách với khán giả đại lục Ảnh: Showbox Trong quá khứ, nhiều dự án điện ảnh đến từ xứ kim chi tuy làm nức lòng khán giả thế giới nhưng bị "ngó lơ" bởi cơ quan kiểm duyệt phim Trung Quốc. Bộ phim có yếu tố sex, đồng tính và ngôn ngữ nhạy cảm là King and the Clown (2005) của đạo diễn Lee Joon Ik không được chiếu ở rạp Trung Quốc nhưng sau đó giới kiểm duyệt cho phép phát hành ở dạng DVD. Sau đó khá lâu, tác phẩm The Attorney (2013) của đạo diễn Yang Woo Seok tiếp tục số phận bị "cấm cửa". Bộ phim Train to Busan (2016) của đạo diễn Yeon Sang Ho, có doanh thu toàn cầu hơn 92,6 triệu USD (thu hơn 80,4 triệu USD ở thị trường Hàn Quốc) từng bị "khai tử" trước khi cập bến thị trường điện ảnh tỉ dân. Chung số phận với Train to Busan, hai tác phẩm Thử thách thần chết 1 (2017) và Thử thách thần chết 2 (2018) đều của đạo diễn Kim Yong Hwa (có doanh thu lần lượt là 109,3 triệu USD và 97,9 triệu USD toàn cầu) bị giới kiểm duyệt phim Trung Quốc liệt vào hàng phim tuyên truyền sự mê tín. May mắn hơn những phim trên, trong năm 2017, tác phẩm A Taxi Driver của đạo diễn Jang Hoon được chiếu một thời gian ở đại lục, nhưng sau đó khán giả so sánh nội dung phim với sự kiện chính trị ở Thiên An Môn năm 1989 khiến cho bộ phim ngay lập tức bị giới kiểm duyệt đại lục rút khỏi hệ thống rạp chiếu.