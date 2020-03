Đám tang 'đệ nhất danh ca' Thái Thanh sẽ diễn ra lặng lẽ vì dịch Covid-19

Trong cáo phó vừa được đăng tải, bốn người con của danh ca đồng kính báo về việc gia đình sẽ không nhận phúng điếu và vòng hoa. Bên cạnh đó, do tình hình phức tạp của virus corona chủng mới leo thang tại Mỹ, gia đình giọng ca Ngày xưa Hoàng Thị mong khách viếng thay vì tham dự chia buồn trong lễ viếng và an táng, có thể gửi lời cầu nguyện từ nhà để bà Thái Thanh an nghỉ trong yên bình.