Dàn diễn viên 'Ngã rẽ cuộc đời' tái ngộ sau 20 năm

Được coi là TV sê-ri kinh điển dành cho tuổi thiếu niên của truyền hình Mỹ, Ngã rẽ cuộc đời còn chinh phục khán giả toàn thế giới bởi những bài học thực tế cuộc sống đầy ý nghĩa qua sự thể hiện của dàn diễn viên trai tài gái sắc.

Dawson's Creek gồm 128 tập, chia thành 6 mùa, bắt đầu được giới thiệu với khán giả Việt Nam trên kênh HTV7 từ cuối năm 1999. Nhân vật chính trong phim là anh chàng 15 tuổi Dawson luôn mong muốn trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Bên cạnh Dawson luôn có Joey, cô bạn thân từ thuở nhỏ và mối quan hệ giữa họ là chủ đề chính của cả bộ phim. Dù thân nhau khi còn bé xíu nhưng cả hai vẫn có những bất đồng khi phải đối mặt với muôn vàn vấn đề của tuổi mới lớn trong một thế giới không ngừng đổi thay. Nội dung cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng lôi cuốn bởi phim thực sự gần gũi với lứa tuổi teen ngày trước, cộng với dàn diễn viên đẹp như trong mơ.

Sau 20 năm khuynh đảo màn ảnh nhỏ, những diễn viên chính gồm Katie Holmes, Joshua Jackson, James Van Der Beek và Michelle Williams đã hội ngộ trên ấn phẩm mới Entertainment Weekly.

Ảnh: Shutterstock Phim thể hiện đậm nét lối sống của những thanh niên Mỹ thời điểm đó và đưa tên tuổi dàn diễn viên vụt sáng thành sao

"Đã nhiều năm rồi nhỉ. Với những ai là fan của Dawson's Creek thì khi nhìn bốn chúng tôi bây giờ hẳn sẽ sốc lắm. Chúng tôi đâu còn là trẻ con nữa. Ý tôi là bản thân mỗi người thì không vấn đề, nhưng đặt kế nhau như thế và liên tưởng đến ngày trước thì ôi, sốc nhỉ", tà tử Joshua Jackson chia sẻ.

Dawson's Creek cán quét không ít giải thưởng từ 1998-2003, được đề cử cho 14 giải bao gồm giải Casting Society of America Awards, Golden Satellite Awards, TV Guide Awards, and YoungStar Awards, GLAAD Media... Các diễn viên cũng giành được giải Teen's Choice Award và có nhiều bệ phóng để phát triển nghề nghiệp, dù rằng không phải ai cũng thành công.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình This Morning phát trên kênh ITV (Anh), nam diễn viên thủ vai Dawson là James Van Der Beek bị MC so sánh “tại sao không thành công như họ?”. (Katie Holmes, vợ cũ Tom Cruise, có những vai diễn trong bom tấn hàng đầu Hollywood, Michelle Williams nhận được 4 đề cử Oscar, Joshua Jackson đóng phim đoạt Quả cầu Vàng The Affair). James đã 41 tuổi và là cha của 4 đứa con, dường như không muốn nói đến chủ đề này và cho rằng: “Như bạn biết, 20 năm qua tôi vẫn có mặt trên truyền hình đấy thôi”. Thực tế cho thấy bất chấp việc tham gia hơn 30 bộ phim truyền hình và phim điện ảnh thì sau Dawson's Creek, cái tên James Van Der Beek không còn được mấy người xem là thần tượng.