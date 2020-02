Dàn diễn viên phụ được yêu thích của ‘Hạ cánh nơi anh’

Oh Man Suk (vai Cho Cheol Gang). Đây là nhân vật phản diện lớn nhất của Crash Landing on You. Anh không ngừng bày kế hãm hại Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Khả năng diễn xuất bằng mắt của Oh Man Suk khi thể hiện vai diễn này trong tác phẩm được đánh giá cao. Gần 2 thập kỷ theo nghề, tài tử kì cựu từng đạt được nhiều giải thưởng lớn và để lại dấu ấn mạnh qua các phim Chàng trai vườn nho, Cặp đôi điều tra phần 1 và 2,…

ẢNH: POSTER PHIM