Dàn diễn viên phụ ‘Hạ cánh nơi anh’ tái xuất màn ảnh nhỏ

Hậu Hạ cánh nơi anh, Seo Ji Hye không hề nghỉ ngơi và nhận lời góp mặt trong Would You Like To Have Dinner Together, đóng cặp với Song Seung Hoon. Trong phim này, nữ diễn viên đảm nhận vai giám đốc sản xuất có tính khí thất thường Woo Do Hee. Cô phụ trách một kênh mạng và tràn đầy năng lượng khi làm việc, nhưng chán nản trong chuyện tình yêu sau 2 lần đổ vỡ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI