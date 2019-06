Dân Hàn yêu cầu YG dừng hoạt động, loạt nghệ sĩ tìm đường sang công ty mới

Sau bê bối chấn động của B.I (cựu thành viên iKON) và sự ra đi của hai anh em nhà sáng lập Yang Hyun Suk - Yang Min Suk, tình hình của YG Entertainment ngày càng hỗn loạn. Cổ phiếu của ông lớn Kpop này ở mức chạm đáy và thường trong trạng thái hứng chịu nhiều chửi bới nặng nề từ dư luận. Thậm chí, công chúng xứ kim chi còn khẳng định không muốn nghe các sản phẩm âm nhạc của công ty nữa.

Đỉnh điểm của làn sóng tẩy chay chính là “Đơn yêu cầu dừng mọi hoạt động của công ty giải trí YG Entertainment” mà dân Hàn lập ra hôm 12.6. Theo thống kê, vào tối 18.6, bản kiến nghị đã thu thập được hơn 30.000 chữ ký. Đến sáng 19.6, con số tiếp tục tăng cao và vượt qua 34.000.

ẢNH: INSTAGRAM NV Loạt scandal của YG Entertainmnet khiến fan lo lắng cho tương lai của Black Pink

Chiến dịch này sẽ kéo dài đến ngày 12.7 và hứa hẹn còn tiếp tục thu hút được sự ủng hộ từ người dân. Bởi theo chia sẻ của luật sư Bang Jung Hyun (đại diện pháp lý của Han Seo Hee, người công khai tin nhắn B.I mua thuốc), vẫn còn có một số nghệ sĩ thuộc YG Entertainment dính đến chất cấm nhưng chưa bị phanh phui.

Trên khắp các phương triện truyền thông, khán giả bày tỏ sự thất vọng với YG Entertainment vì loạt bê bối không có điểm dừng từ vụ Seung Ri - Burning Sun đến scandal ma túy của B.I. Nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích cách quản lý lỏng lẻo và thói bao che gà nhà bất chấp phạm lỗi của YG.

ẢNH: INSTAGRAM NV iKON khó tiếp tục hoạt động khi thiếu đi trưởng nhóm B.I

Ngoài ra, có không ít ý kiến thể hiện sự xót xa khi chứng kiến hệ lụy mà các nghệ sĩ vô tội thuộc YG phải gánh chịu. Trước mắt, bởi những lùm xùm trên, loạt tên tuổi tài năng của công ty như Black Pink, Winner, Jeon Somi, Lee Hi, AKMU, các thành viên còn lại của iKON… đang đối diện với tương lai không mấy sáng sủa.

Còn nhóm nhạc nam Treasure 13 - niềm hi vọng mới của YG, khó lòng ra mắt như dự kiến. Một số trang tin Hàn Quốc còn tiết lộ các nhãn hàng đã bắt đầu từ chối hợp tác hoặc không ký tiếp hợp đồng với gà nhà YG.

ẢNH: INSTAGRAM NV Yang Hyun Suk (giữa) cùng Nam Joo Hyuk (trái) và Lee Sung Kyung ẢNH: INSTAGRAM NV Người đẹp Yoo In Na chưa có động thái gì sau lùm xùm của công ty

Do đó, cộng đồng mạng hi vọng dàn sao trong YG Entertainment sớm chấm dứt hợp đồng cũng như rời khỏi đây. Báo chí Hàn cho hay không ít nghệ sĩ dưới trướng công ty đang tìm đường “bỏ của chạy lấy người” bởi ảnh hưởng tiêu cực mà công ty gây ra. Hiện có vài công ty giải trí cũng đã tiếp cận và đưa ra lời chào mời hấp dẫn. The World Daily bật mí: “Các nơi khác đang đưa ra nhiều điều kiện tốt chẳng hạn như khi chuyển chỗ, công ty đó sẽ chỉ định luật sư phụ trách thủ tục hợp đồng với YG”.

Được biết, ngoài ca sĩ, YG Entertainment cũng đang quản lý nhiều diễn viên nổi tiếng như Cha Seung Won, Kang Dong Won, Choi Ji Woo, Yoo In Na, Son Ho Jun, Nam Joo Hyuk, Jang Ki Yong, Lee Sung Kyung...