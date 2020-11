Dàn sao Hollywood chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Theo Reuters, nhiều người trên khắp thế giới đang ăn mừng chiến thắng lịch sử của tân Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris . Trong khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, thì bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò Phó tổng thống Mỹ. Bà cũng là người phụ nữ da màu và phụ nữ Nam Á đầu tiên được bầu làm Phó tổng thống Mỹ.

Trên khắp nước Mỹ , những người ủng hộ cặp bài trùng Biden - Harris đã xuống đường và viết Twitter để chia sẻ phản ứng vui mừng của họ. Rất nhiều người nổi tiếng, sao Hollywood cũng đã chia sẻ trực tuyến các tin nhắn chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden và chia sẻ sự phấn khích của họ về lần chiến thắng quan trọng của bà Kamala Harris.

Bà Michelle Obama bày tỏ niềm vui: “Tôi vô cùng vui mừng khi người bạn của tôi - Joe Biden và nữ Phó tổng thống Mỹ da màu đầu tiên của chúng tôi - Kamala Harris. Họ đang hướng tới việc khôi phục một số phẩm giá, năng lực và trái tim của công chúng Mỹ từ Nhà Trắng. Đất nước chúng tôi rất cần điều đó”.

Ngôi sao Beyoncé ẢNH: BILLBOARD

Ngôi sao Beyoncé đã cập nhật trang web chính thức của mình để gửi lời chúc mừng Tổng thống mới đắc cử. Ariana Grande thổ lộ trên Twitter và Instagram: "Đang khóc vì Joe Biden và Kamala Harris. Cảm ơn Chúa!". Nữ rapper Megan Thee Stallion viết trên Twitter: “Chúc mừng nữ Phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi rất thích nhìn thấy điều đó. Xin chúc mừng ngài Joe Biden và bà Kamala Harris”.

Danh ca Miley Cyrus đã chia sẻ một video do Saint Hoax tạo ra, trong đó có cảnh Tổng thống vừa đắc cử Joe Biden thể hiện bài hát của cô - Party in the USA và bà Kamala Harris nhảy theo bài hát đó.

Danh ca Lady Gaga chúc mừng tân Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, siêu sao Lady Gaga đã viết trên Instagram: “Joe Biden, Kamala Harris và người dân Mỹ, các bạn vừa mang đến cho thế giới một trong những hành động nhân ái và dũng cảm vĩ đại nhất. Không gì khác ngoài tình yêu dành cho Tổng tư lệnh mới của chúng tôi và nữ Phó tổng thống vừa đắc cử vào Nhà Trắng”.

Ngôi sao từng đoạt Oscar Reese Withespoon đưa ý kiến: “Hôm nay là một ngày trọng đại. Dù bạn đứng về phía nào, hãy dành một chút thời gian để nhìn nhận phụ nữ đã tiến xa như thế nào trên đất nước này. Một phụ nữ trở thành Phó tổng thống Mỹ khiến tôi rất xúc động”.

Còn Kim Kardashian chia sẻ ảnh ông Joe Biden nắm tay cộng sự Kamala Harris trên trang cá nhân cùng chú thích ba biểu tượng trái tim xanh lam, màu đại diện của đảng Dân chủ. Nữ diễn viên Elizabeth Banks viết: "Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chúc mừng Joe Biden. Tôi khóc vì hạnh phúc khi nghĩ đến Kamala Harris là nữ Phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ”.