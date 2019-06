Danh ca Beyoncé ấn tượng trong trang phục của nhà thiết kế Phương My

Sau show diễn tại New York Fashion Week và đặc biệt sự ra mắt của BST PHUONG MY Bridal tại New York Fashion Week Bridal, được New York Times bình chọn là ngôi sao mới trong ngành thời trang cưới, PHUONG MY được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi chú ý, và Beyoncé cũng không ngoại lệ.

ẢNH: Instagram ca sĩ Đây là thiết kế dành riêng cho Beyoncé của thương hiệu PHUONG MY

Nhà thiết kế Phương My cho biết, ê kíp của danh ca Beyoncé đã chủ động liên hệ và muốn PHUONG MY thiết kế riêng trang phục cho sự kiện đặt biệt này. Sau khi gửi lại thiết kế cho phía Beyonce duyệt, thì cô được yêu cầu nếu trong thiết kế có phụ kiện gì thì cũng chuẩn bị chung với trang phục. Phía PHUONG MY có 1 tuần để hoàn thiện sản phẩm và gửi lại.

ẢNH: Instagram ca sĩ Ngay sau sự kiện AFI Life Achievement Award kết thúc, các báo Mỹ đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ quyền lực với bộ trang phục xinh đẹp như nữ thần.