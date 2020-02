Danh ca Thái Châu phấn khích trước phần trình diễn của ‘soái ca’ Đăng Nguyên

Trần Đồng Lan lần nữa trở thành cái tên gây chú ý khi tái xuất trong phần 2 của To All The Boys I Loved Before. Cũng vì thế, danh tính bạn trai ngoài đời thực của cô lại được dân mạng quan tâm hơn bao giờ hết.