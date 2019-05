Danh hài Hồng Tơ đã được thả

Đầu tháng 5 vừa qua, dư luận xôn xao vụ nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt giam. Nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết Cao Văn Tơ (56 tuổi, nghệ danh Hồng Tơ) bị bắt về hành vi đánh bạc cùng 4 người khác. Những người này bị Công an quận Tân Phú bắt quả tang sát phạt tại quán cà phê N.K.N của Hồng Tơ chiều 17.4. Tang vật bị thu giữ là gần 15 triệu đồng và nhiều vật dụng đánh bạc. Do sòng bạc có liên quan đến người nước ngoài, vụ án được chuyển cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra.

Sau gần một tháng bị tạm giam ở Chí Hòa, nghệ sĩ Hồng Tơ được thả ra. Anh được trông thấy với thần sắc thoải mái, cùng với bạn bè có những hoạt động mừng lễ Vesak tại quán cà phê riêng của mình như ăn chay, thả đèn hoa đăng cầu nguyện an lành... Đáng chú ý là dòng trạng thái trích dẫn một câu châm ngôn trên trang cá nhân của Hồng Tơ. "Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau. Tôi chỉ sợ, khi quay lại nhìn người đã đâm mình thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi", cùng với câu viết "Tôi đã biết sợ". Liên hệ với Hồng Tơ, nam nghệ sĩ từ chối trả lời.

Một người bạn thân thiết của Hồng Tơ chia sẻ cùng Thanh Niên anh biết việc nam nghệ sĩ về nhà cuối tuần qua nhưng chưa gọi điện thoại hỏi thăm ngay. Người này cho biết nghệ sĩ 56 tuổi viết vậy trên trang cá nhân khiến bạn bè hoang mang, bởi việc anh đánh bài tại quán chỉ những người chơi chứng kiến, còn người ngoài hiếm ai biết được.