Daniel Craig cho rằng vai James Bond không dành cho phụ nữ

Tài tử Daniel Craig (53 tuổi) trò chuyện với Radio Times về suy nghĩ của anh nếu một nữ diễn viên vào vai điệp viên 007, người có thể tiếp bước loạt phim về James Bond sau khi anh tạm biệt vai diễn huyền thoại này. Tài tử vào vai James Bond lần cuối trong bom tấn No Time to Die dự kiến ra rạp ngày 8.10 sau nhiều lần trì hoãn do đại dịch Covid-19

"Có nhiều vai hay hơn dành cho các diễn viên nữ và nam diễn viên da màu. Tại sao phải để một phụ nữ vào vai James Bond khi có nhiều nhân vật khác cũng thú vị tương đương, nhưng được viết ra dành riêng cho họ?”, Daniel Craig nói.

Suy nghĩ của nam diễn viên được phản ánh tương tự như trong những phát biểu của chính nhà sản xuất James Bond - Barbara Broccoli trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian vào tháng 10.2018. Barbara Broccoli loại trừ mọi khả năng về một James Bond nữ: “James Bond là nam. Anh ấy là một nhân vật nam, được viết kịch bản là nam và tôi nghĩ anh ấy sẽ mãi mãi là nam. Chúng ta không nhất thiết phải biến nhân vật này thành nữ".

Daniel Craig và Ana de Armas trong phim No Time To Die ẢNH: IMDB

Vào tháng 11.2019, Daniel Craig xác nhận rằng No Time To Die đánh dấu lần cuối anh đóng vai James Bond. Anh đã tiếp nhận vai diễn mang tính biểu tượng từ tài tử Pierce Brosnan trong Casino Royale từ năm 2006, sau đó lần lượt tái hiện nhân vật này trong Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) và No Time To Die. Bom tấn No Time to Die do Cary Fukunaga đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của Lashana Lynch (vai đặc vụ Nomi), Ana de Armas (điệp viên Paloma), Rami Malek (Safin), Léa Seydoux (Swann)…

Sau Daniel Craig, khán giả tò mò về diễn viên sẽ thay thế anh vào vai siêu điệp viên. Một vài cái tên tiềm năng được dư luận quan tâm thời gian qua gồm Idris Elba, Regé-Jean Page, Tom Hardy…