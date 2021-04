Daniel Craig tiếp tục đóng chính trong series phim trinh thám ‘Knives Out’

Daniel Craig vào vai chính trong hai phần tiếp theo của bộ phim trinh thám Knives Out từng ra rạp năm 2019 và chiếu tại Việt Nam với tựa Kẻ đâm lén. Hai phần phim mới sẽ phát trực tuyến trong một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD.

Netflix thông báo đã mua bản quyền hai phần phim tiếp theo, vẫn do đạo diễn Rian Johnson cầm trịch. Theo tờ Variety và trang Deadline, Netflix phải trả từ 400 triệu đến 450 triệu USD cho bản quyền của hai phần, điều này khiến Knives Out trở thành một trong những hợp đồng phát trực tuyến phim lớn nhất từ trước đến nay.

Netflix từ chối bình luận về chi tiết tài chính của thỏa thuận nhưng cho biết "một số thông tin trên truyền thông là không chính xác".

Daniel Craig và Ana de Armas trong phần 1 phim Knives Out ẢNH: IMDB

Knives Out thuộc thể loại phim trinh thám, kể về vụ giết người bí ẩn theo phong cách nữ nhà văn trinh thám Anh Agatha Christie, có sự tham gia của Daniel Craig trong vai thám tử tư Benoit Blanc cùng với dàn diễn viên ngôi sao Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Don Johnson, Ana de Armas, Christopher Plummer…

Bộ phim đầu của Knives Out do hãng Lionsgate phát hành, Daniel Craig đóng chính có kinh phí khiêm tốn 40 triệu USD nhưng thu về đến 311 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Hiện chưa rõ Knives Out 2 và Knives Out 3 có được công chiếu tại rạp phim hay chỉ dành riêng trên nền tảng Netflix.