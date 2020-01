Đạo diễn 'Doctor Strange 2' từ bỏ vị trí vì mâu thuẫn với Marvel

Marvel . Với việc Avengers: Endgame tạo ra các mốc thời gian và đa vũ trụ, thầy phù thuỷ Strange và người đồng hành sẽ có cơ hội khám phá một số vũ trụ tối tăm, vô hình, che giấu những nỗi kinh hoàng thực sự. Doctor Strange in the Multiverse of Madness được giới thiệu là bộ phim kinh dị đầu tiên trong Vũ trụ điện ảnh . Với việctạo ra các mốc thời gian và đa vũ trụ, thầy phù thuỷ Strange và người đồng hành sẽ có cơ hội khám phá một số vũ trụ tối tăm, vô hình, che giấu những nỗi kinh hoàng thực sự.

Mặc dù bộ phim đến năm 2021 mới công chiếu, người hâm mộ đã rất mong chờ tác phẩm solo tiếp theo về nhân vật Doctor Strange với nhiều dự đoán.

Đạo diễn Scott Derrickson đã rời khỏi dự án Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ảnh: Screen Rant

Tuy nhiên, mới đây, cả Marvel Studios lẫn Scott Derrickson đều xác nhận thông tin hai bên dừng hợp tác. Trong một tuyên bố với Variety, đại diện của Marvel Studios cho biết hãng đã "chia tay một cách thân thiện" với Derrickson do những khác biệt sáng tạo, nhưng họ "vẫn biết ơn Scott vì những đóng góp của anh cho MCU". Hiện tại, vẫn chưa rõ chính xác những khác biệt sáng tạo này là gì.