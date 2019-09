Đạo diễn ‘Fast & Furious’ bị tố tấn công tình dục

Thông tin trên xuất hiện lần đầu trong một báo cáo do HuffPost công bố vào cuối tuần qua và đang được truyền thông Mỹ đăng tải rầm rộ. Theo đó, nam đạo diễn sinh năm 1949 đã bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ (nạn nhân được giấu tên để bảo vệ danh tính và được gọi tạm bằng Jane) trong khi cô đang bất tỉnh. Sự việc xảy ra vào năm 2015, khi Rob Cohen mời Jane đến một cuộc họp của ông ở Manhattan, New York (Mỹ) để thảo luận về chuyện hợp tác của cả hai trong một bộ phim truyền hình.

Theo HuffPost, Jane bắt đầu cảm thấy đầu óc mụ mị đi sau khi ăn tối với nhà làm phim 70 tuổi nhưng cô vẫn kiên nhẫn cùng ông đến một quán bar khác vì bản thân đang quá phấn khích với cơ hội nghề nghiệp sắp gõ cửa. Người phụ nữ này không biết lý do tại sao mình thiếp đi, khi cô tỉnh dậy thì Rob Cohen đã nằm trên người mình và sự việc đã không thể cứu vãn. Theo lời kể của nạn nhân, cô đã phải đi điều trị tấn công tình dục sau cuộc gặp ám ảnh với vị đạo diễn nổi tiếng này. Bên cạnh đó, hai người thân thiết với Jane cũng xác nhận rằng cô đã kể với họ về vụ tấn công tình dục ngay sau khi sự việc xảy ra.

Phía đạo diễn 70 tuổi cương quyết phủ nhận cáo buộc mới ẢNH: GETTY

Trước thông tin đang khiến dư luận “dậy sóng”, luật sư của Rob Cohen sau đó đã trả lời những thông tin mà HuffPost đăng tải bằng một bức thư dài 13 trang. “Câu chuyện được tiết lộ đó là một sự phỉ báng thái quá và đưa ra những thông tin xúc phạm đến thân chủ của tôi”, đại diện pháp lý của đạo diễn phim XXX nhấn mạnh. Bên cạnh đó, người này đã đưa ra những cảnh báo gay gắt cho trang tin nói trên, đồng thời bình luận rằng bài viết của HuffPost được đăng tải lên mạng với mục đích “ăn theo” phong trào #Metoo.

Đây không phải lần đầu tiên Rob Cohen gặp rắc rối vì ồn ào tình dục. Hồi tháng 2.2019, Valkyrie Weather (tên cũ Kyle Cohen) - con gái chuyển giới của đạo diễn này từng đăng đàn tố bị cha tấn công tình dục khi còn nhỏ. “Khi tôi còn bé xíu, Rob đã sử dụng cơ thể tôi như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Mẹ tôi đã chứng kiến một trong những cuộc tấn công ấy… Sự thật này đã khiến tôi phải trả giá nhiều hơn những gì tôi có thể truyền đạt trên mạng xã hội”, cô viết. Valkyrie Weather thậm chí còn tiết lộ thời niên thiếu, cô từng được cha đưa đến các tụ điểm mại dâm khi họ cùng quay phim ở nước ngoài. Trước cáo buộc từ con gái, Rob Cohen lên tiếng phủ nhận.

Rob Cohen (đội nón) bên cạnh tài tử Vin Diesel cùng hai ngôi sao khác của Fast & Furious là Valentino Morales và Tyrese Gibson ẢNH: PINTEREST

Rob Cohen sinh năm 1949, ông nổi tiếng tại Hollywood với vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất tài năng. Trong sự nghiệp điện ảnh, nhà làm phim này được biết đến nhiều nhất với vai trò đạo diễn phần phim đầu tiên của thương hiệu tỉ đô Fast & Furious trình làng năm 2001. Bên cạnh đó, ông cũng cầm trịch các tác phẩm nổi tiếng như: Dragon Heart, XXX, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp 3: Lăng mộ hoàng đế rồng), The Hurricane Heist…