​Đạo diễn Hong Sang Soo và người tình bị phản đối khi dự LHP Berlin 2020

Theo Osen, Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70 đã mời Hong Sang Soo cùng bộ phim điện ảnh mới nhất của ông là The Woman Who Ran đến tranh giải. Đặc biệt, tác phẩm do nhân tình của ông, nữ diễn viên Kim Min Hee đóng vai chính cùng Seo Young Hwa. Điều này có nghĩa, cặp đôi chú - cháu này và Seo Young Hwa sẽ sang Đức góp mặt tại liên hoan phim diễn ra từ ngày 20.2 đến 1.3 năm nay. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ, cả ba sẽ lên đường vào ngày 24.2 và chỉ tham dự các sự kiện chính trong khuôn khổ liên hoan phim.

Thông tin Hong Sang Soo và Kim Min Hee rục rịch “đem chuông đi đánh xứ người” nhận về hàng loạt chỉ trích từ dư luận. Cộng đồng mạng xứ kim chi bày tỏ sự phẫn nộ phía dưới các bài viết về cặp đôi ngoại tình này. Nhiều bình luận chửi bới thậm tệ: “Tôi rất ghét hai người này”, “Một bộ đẹp và tươi sáng xuất phát từ tâm trí đúng đắn. Nhưng với thể loại đầu óc như thế này thì chỉ cho ra đời loại phim u ám và biến thái thôi”...

Hầu hết phản hồi từ cư dân mạng về tin tức Hong Sang Soo và Kim Min Hee dự Liên hoan phim quốc tế Berlin 2020 đều rất tiêu cực. Thậm chí, có người còn mắng cặp đôi nghệ sĩ là đồ mặt dày, vô liêm sỉ, nỗi ô nhục của giới làm phim Hàn Quốc… Nhiều ý kiến còn kêu gọi tẩy chay và đuổi cả hai khỏi làng phim ảnh xứ kim chi.

Cặp đôi thị phi của làng phim ảnh Hàn Quốc nhưng là cái tên quen thuộc tại những liên hoan phim quốc tế ẢNH: GETTY/AFP

Được biết, Hong Sang Soo và Kim Min Hee phát triển tình cảm qua lần hợp tác trong Right Now Wrong Then vào năm 2015 và từng bước công khai mối quan hệ ngoài luồng của mình bất chấp chỉ trích. Kể từ đó, minh tinh sinh năm 1982 trở thành nàng thơ của người tình hơn 21 tuổi. Họ “song kiếm hợp bích” ăn ý qua các phim On The Beach At Night Alone, The Day After, Hotel by the River, Grass,… Cả hai cũng thường được mời đến các liên hoan phim, lễ trao giải quốc tế danh giá.

Vì bồ nhí, Hong Sang Soo từng không ít lần yêu cầu vợ ly hôn, nhưng bà không đồng ý để bảo vệ gia đình. Tranh cãi chia tay giữa họ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Năm ngoái, tòa tiếp tục bác đơn ly hôn của đạo diễn 59 tuổi, song ông mặc kệ vợ con và đang sống cùng Kim Min Hee.

3 năm trước, Hong Sang Soo cũng tranh giải tại Liên hoan phim Berlin với tác phẩm On The Beach At Night Alone, cũng do Kim Min Hee đảm nhận nhân vật chính. Tại sự kiện bấy giờ, người đẹp đã nhận được giải thưởng Gấu bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Berlin 2017 nhờ vai diễn trong On The Beach At Night Alone.