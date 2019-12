Đạo diễn Lê Hoàng phản đối phẫu thuật thẩm mỹ để hợp... phong thủy

Theo ý kiến của nam đạo diễn, phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay vẫn bị nhiều người dè bỉu bởi những biến chứng không mong muốn. Đồng thời Lê Hoàng cho rằng tai nạn do phẫu thuật thẩm mỹ chiếm con số rất nhỏ so với tai nạn giao thông diễn ra hằng ngày. Ông cho biết: “Từ đầu năm đến giờ chỉ có hai vụ chết khi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nguyên nhân lại do sốc phản vệ và trong y khoa, họ chấp nhận một số trường hợp tai nạn gọi là không lường hết được thì phải nói rằng tỷ lệ nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ rất thấp”. Bên cạnh đó, ông cũng lý giải nguyên nhân vì sao phẫu thuật thẩm mỹ lại bị nhiều người kỳ thị: “Người chết do tai nạn giao thông sẽ không ai đăng hình lên nhưng người phẫu thuật thẩm mỹ sưng người ta lại chụp hình đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người dè bỉu. Tôi cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay đang có một tiếng xấu, một tiếng xấu mà nó không đáng bị như vậy”.