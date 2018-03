Đạo diễn Lưu Trọng Ninh đưa Truyện Kiều lên phim

Chiều 25.3, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó chủ tịch UBND H.Hoa Lư (Ninh Bình), cho biết UBND huyện này đang lên phương án trình UBND tỉnh để thực hiện việc cưỡng chế công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Văn Son (Giám đốc Công ty CP du lịch Tràng An) tại núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, H.Hoa Lư), nằm trong vùng lõi Di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới Tràng An.