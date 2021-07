Đạo diễn phim 'Basic Instinct': Sharon Stone không bị lừa khi đóng cảnh khỏa thân

Nữ diễn viên Mỹ Sharon Stone (63 tuổi) viết trong cuốn hồi ký gần đây của mình rằng cô cứ nghĩ không có cảnh khỏa thân trực diện nào của mình xuất hiện trong phim Basic Instinct. Đạo diễn Paul Verhoeven nói điều này là không chính xác.

“Cô ấy biết rõ những gì chúng tôi làm”, đạo diễn người Hà Lan 83 tuổi nói với tờ Variety trong cuộc phỏng vấn hôm 7.7. “Tôi nói với cô ấy rằng phim dựa trên câu chuyện của một phụ nữ mà tôi biết khi còn là sinh viên, người thường xuyên bắt chéo chân mà không mặc quần lót tại các bữa tiệc. Khi bạn tôi nói rằng chúng tôi có thể nhìn thấy phần kín của Sharon Stone, cô ấy nói: ‘Tất nhiên, đó là lý do tại sao tôi làm điều đó'. Sau đó, Sharon và tôi quyết định thực hiện cảnh quay”.

Sharon Stone kể lại trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice phát hành hồi tháng 3.2021 rằng cô nhận được lời thuyết phục trên phim trường: “Chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Chỉ cần bạn cởi quần lót ra, màu trắng của quần lót phản chiếu ánh sáng, lộ trên khung hình, vì vậy chúng tôi muốn bạn cởi nó ra”.

Đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven ẢNH: N.Y.P

“Trí nhớ của tôi hoàn toàn khác với trí nhớ của Sharon Stone. Những gì cô ấy nói là không thể xảy ra trên phim trường”, Verhoeven nói với Variety. Đạo diễn phim Showgirls và Benedetta cẩn thận nhấn mạnh rằng, mặc dù ông và Sharon Stone có thể bất đồng về cảnh quay nổi tiếng này nhưng ông luôn tôn trọng diễn xuất của nữ diễn viên trong phim và họ vẫn giữ quan hệ tốt. “Chúng tôi vẫn có một mối quan hệ vui vẻ và trao đổi tin nhắn”, ông cho biết.

Ngoài việc đề cập đến phát biểu gần đây của Stone về chuyện này, Paul Verhoeven cũng nói về bộ phim sắp tới mà ông đang thực hiện “dựa trên cuốn sách của tôi về Chúa Jesus” và một bộ phim khác thuộc thể loại kinh dị lấy bối cảnh ở Washington (Mỹ).

Trước đó vào tháng 6, minh tinh Sharon Stone - người đang có mối quan hệ tình cảm với rapper 25 tuổi RMR, đã đăng một bức ảnh không mặc quần, chỉ độc chiếc áo phông có in tựa phim Basic Instinct.