Đạo diễn phim kinh dị 'It' làm lại phim hoạt hình Nhật 'Đại chiến người khổng lồ'

It - bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn người Mỹ Stephen King là tác phẩm kinh dị ăn khách của đạo diễn Andy Muschietti ra mắt 2017. Dưới bàn tay tài hoa của Andy Muschietti, tác phẩm được giới phê bình khen ngợi và đem về cho "ông lớn" Warner Bros hơn 700 triệu USD doanh thu toàn cầu. Tiếp nối sự thành công đó, Andy Muschietti hiện đang thực hiện phần 2 của bộ phim.

Mới đây, đạo diễn người Argentina xác nhận với báo giới rằng ông sẽ bắt tay vào làm lại bộ phim hoạt hình Attack on Titan của Nhật Bản, theo Hollywood Reporter. Attack on Titan là bộ manga (truyện tranh) ăn khách của Nhật, được vẽ bởi họa sĩ Hajime Isayama, ra mắt năm 2009 và đạt được những thành công vang dội từ thị trường truyện tranh. Đến năm 2013, bộ truyện được chuyển thể thành phim truyền hình và được người hâm mộ anime dành nhiều yêu mến. Tính đến hiện tại, phiên bản anime của tác phẩm đã ra mắt 3 mùa phim. Vào năm 2015, Attack on Titan được làm lại thành phiên bản live-action (người đóng).

Ảnh: Production I.G. Anime Attack on Titan sẽ được làm lại thành phim điện ảnh

Lấy bối cảnh giả tưởng, Attack on Titan của Hajime Isayama xoay quanh cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt của loài người đối với những con quái vật khổng lồ (titan) có hình dạng con người nhưng không rõ nguồn gốc. Kịch tính, bạo lực, nhiều tình tiết gây căng thẳng cùng với cốt truyện hấp dẫn đã giúp cho Attack on Titan chiếm được cảm tình của phần đông người xem.

Đối với dự án này, đạo diễn phim It sẽ làm thành phiên bản điện ảnh chứ không giữ nguyên như bản hoạt hình. Và hãng Warner Bros sẽ là cái tên đứng sau "đổ tiền" cho dự án mới nhất này. Song, ai sẽ là người viết kịch bản thì vẫn chưa được tiết lộ. Người chị của Andy là Barbara Muschietti (từng sản xuất phim kinh dị It và Mama), David Heyman (từng sản xuất cho loạt phim Harry Potter, Fantastic Beasts) là những nhà sản xuất đứng sau dự án của đạo diễn Andy Muschietti.