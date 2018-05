Đạo diễn Quang Huy tái hiện lễ hội té nước Thái Lan tại VN

Theo đạo diễn Nguyễn Quang Huy, bắn súng nước được lấy ý tưởng từ lễ hội té nước ở Thái Lan, là hoạt động dành cho phần lớn các bạn trẻ đang học tập, làm việc ở Cần Thơ, TP.HCM và Hà Nội. Bên cạnh việc tham gia các trò chơi vận động, té nước, bắn súng nước... còn có chương trình ca nhạc quy tụ các nghệ sĩ như: Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm, Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik, Min, Only C, Lou Hoàng, Phương Ly, DJ King Lady, DJ Tyty, Huỳnh James, PJNBOYS, MC Ngọc Trai… Những cái tên đình đám trong cộng đồng underground được yêu thích gắn liền với những bản hit như: Túy âm, Kém duyên, Yêu 5, Vinh quang đang chờ ta, Quăng tao cái boong... cũng xuất hiện trong lễ hội. Sau Cần Thơ (vừa diễn ra tối qua 5.5), chương trình tiếp tục với chủ đề Blast my stress away - Cool down my life sẽ diễn ra tại Làng đại học Thủ Đức, TP.HCM (ngày 27.5) và Trường đại học Hà Nội (ngày 17.6).