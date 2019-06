Đạo diễn ‘The Conjuring’ đính hôn

Vị đạo diễn của vũ trụ điện ảnh kinh dị chỉ đăng một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc tươi cười giữa ông và vị hôn thê với dòng trạng thái: “Đính hôn là một điều tuyệt vời, đây là một phụ nữ thú vị”. Đồng thời, vị hôn thê của đạo diễn James Wan cũng vui mừng chia sẻ hạnh phúc trên trang cá nhân, Ingrid Bisu viết: “Đây là thông tin chính thức. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có thể thông báo với mọi người rằng chúng tôi đã đính hôn (điều này đã được giữ bí mật suốt 5 tháng)”.

Cặp đôi này đã giữ bí mật chuyện hẹn hò cũng như âm thầm đính hôn, chính vì vậy, thông tin này khiến khán giả hâm mộ James Wan vô cùng bất ngờ. Bên dưới phần bình luận của bài đăng, mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi này, họ cũng hi vọng rằng sau khi đính hôn đạo diễn vẫn sẽ tiếp tục phát triển vụ trụ điện ảnh kinh dị mà ông đang theo đuổi. Trước đó, một số khán giả đã đặt nghi vấn về mối quan hệ của vị đạo diễn gốc Á này với Ingrid Bisu khi nữ diễn viên người Rumani này xuất hiện cùng đạo diễn James Wan trong buổi ra mắt phim The Curse Of The Weeping Woman do ông làm nhà sản xuất vào tháng 4.

Ảnh: Instagram NV Cặp đôi giữ bí mật chuyện hẹn hò thời gian dài

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đồng hành với vị hôn phu trong buổi công chiếu phần ba của sê-ri phim kinh dị Annabelle: come back home vào tuần trước. Một số khán giả tinh tế đã nhận ra vợ chưa cưới của đạo diễn phim The Conjuring từng thủ vai nữ tu sĩ Oana ở tu viện Rumani, một nữ tu có đức tin sâu sắc với tôn giáo trong bộ phim The Nun do James Wan làm nhà sản xuất. Nhân vật của Ingrid Bisu trong phim là một trong những mục tiêu mà ác quỷ Valak muốn chiếm lấy linh hồn, vai diễn của cô cũng là một mắc xích quan trọng dẫn đến những tình tiết kịch tính của bộ phim.

James Wan mang hai dòng máu Trung Quốc và Malaysia, ông chuyển đến Úc sinh sống khi mới 7 tuổi. Vị đạo diễn gốc Á này bắt đầu sự nghiệp phim ảnh bằng bộ phim kinh dị có tên là Saw. Kinh phí sản xuất của Saw chỉ vọn vẹn 1,2 trệu USD (khoảng 25 tỉ đồng) nhưng với kịch bản hấp dẫn, Saw đã mang về doanh thu 100 triệu USD (khoảng 2.500 tỉ đồng).

Bộ phim này đã định hình phong cách làm phim kinh dị riêng biệt của James Wan. Tên tuổi của vị đạo diễn dần được khẳng định sau thành công của Annabelle và The Conjuring và James Wan trở thành cái tên được các hãng phim lớn săn đón. Bên cạnh vai trò đạo diễn, ông cũng thành công với vị trí nhà sản xuất của một số bộ phim kinh dị gần đây.

Ngoài ra, đạo diễn chuyên trị dòng phim kinh dị này cũng can đảm thử sức với những dòng phim khác như phim hành động hay siêu anh hùng. Thành công của hai bom tấn Fast and Furious 7 và Aquaman: đế vương Atlantis đã minh chứng cho tư duy nghệ thuật sáng tạo của James Wan. Ingrid Bisu mang hai dòng máu Rumani và Đức, cô vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất phim.