Đạo diễn 'Tom và Jerry' qua đời ở tuổi 95

Tối 19.4, truyền thông Mỹ đưa tin đạo diễn kiêm họa sĩ minh họa của phim hoạt hình huyền thoại Tom và Jerry từ năm 1961-1962 và Thủy thủ Popeye - Gene Deitch đã qua đời ở tuổi 95 tại căn hộ riêng ở Prague, thủ đô Cộng hòa Séc vào 16.4 vừa qua.

Người phụ trách xuất bản của ông, Petr Himmel, chia sẻ với AP rằng ông qua đời "một cách bất ngờ" và nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố. Gene Deitch , tên thật là Eugene Merrill Deitch từng làm phác họa cho Hàng không Bắc Mỹ trước khi chuyển qua quân đội và tham gia đào tạo phi công. Ông chuyển đến Prague sống vào năm 1959 sau khi giải ngũ và bắt đầu cống hiến cho nền công nghiệp phim hoạt hình.

Chân dung Gene Deitch. Ảnh: Wikipedia

Năm 1958, Deitch được đề cử giải Oscar cho bộ phim Sidney’s Family Free. Ông tiếp tục nhận giải Oscar Phim hoạt hình ngắn hay nhất cho bộ phim Munro năm 1960 và được đề cử hai lần nữa trong cùng hạng mục vào năm 1964 với Here’s Nudnik và How to Avoid Friendship. Trong sự nghiệp của mình, ông đã tạo nên những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Sidney the Elephant, Gaston Le Crayon, Clint Clobber và Terr’ble Thompson. Những năm 1960 là thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp của Gene khi ông tham gia sản xuất và đạo diễn một số phim hoạt hình ăn khách bao gồm Thủy thủ Popeye và 13 tập phim ngắn của Tom và Jerry cho Metro-Goldwyn-Mayer từ năm 1961 đến 1962.

Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương khi biết tin Gene Deitch ra đi. Ảnh: chụp màn hình

Mười ba tập phim Tom và Jerry do Deitch đạo diễn và sản xuất đã đạt thành công lớn về mặt thương mại. Phong cách làm phim của ông được đánh giá là “kỳ quặc và siêu thực”, khác hẳn với các phim hoạt hình trước nhưng lại được khán giả ưa thích. Gia đình ông gồm ba người con trai đều nối nghiệp bố và bên Deitch vào những ngày cuối đời.