Đạo diễn từng giành Oscar khoe ảnh làm việc cùng Ngô Thanh Vân trong phim mới

Trên trang cá nhân, đạo diễn đứng sau thành công của Blackkklansman - kiệt tác điện ảnh từng nhận loạt đề cử danh giá tại Oscar 2019 tiết lộ ông và ê-kíp Hollywood đang trải qua quãng thời gian quay phim tại TP.HCM. Nhà làm phim da màu liên tục cập nhật tình hình trên Instagram và thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

ẢNH: INSTAGRAM NV "Đả nữ" màn ảnh Việt với tạo hình trong phim mới

Hôm 16.5, Spike Lee khiến nhiều khán giả Việt bất ngờ khi khoe ảnh chụp cùng Ngô Thanh Vân trong tạo hình áo dài và mái tóc xoăn cổ điển. “"Cô Veronica Ngo (tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân) trong vai Hanoi Hannah cùng đại tướng Lee. Ngày 40, phim Da 5 Bloods", đạo diễn sinh năm 1957 giới thiệu. Bên cạnh hình chụp cùng sao phim Hai Phượng, ông cũng đăng ảnh nữ diễn viên họ Ngô trong một phân cảnh xuất hiện trong phim mới. Ngày 17.5, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cũng hé lộ chuyện cô tham gia vào phim mới của đạo diễn 62 tuổi. “Cám ơn Spike Lee đã cho mình cơ hội thực hiện một vai diễn có thật. Đây là lần đầu tiên làm việc ấy, cảm giác thật sự áp lực nhưng thật đã vì cảm giác đóng một nhân vật trong lịch sử”, sao phim Dòng máu anh hùng bày tỏ. Nữ diễn viên cũng giải thích lý do không tiết lộ màn hợp tác giữa cô và nhà làm phim Hollywood sớm hơn: “Làm việc với người nước ngoài, người ta bỏ lên mình mới dám ăn theo chứ có hình mà không dám khoe”.

Được biết, tác phẩm đánh dấu màn hợp tác tiếp theo của Ngô Thanh Vân với nhà làm phim Hollywood sau Star Wars: The Last Jedi có tên Da 5 Bloods. Đây là dự án mới nhất của Spike Lee. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện bốn cựu chiến binh người Mỹ gốc Phi trở về Việt Nam để tìm kiếm hài cốt của người chỉ huy tiểu đội đã ngã xuống và lời hứa về kho báu bị chôn vùi.

ẢNH: REUTERS Spike Lee trên sân khấu Oscar 2019 khi nhân giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cho phim BlacKkKlansman

Da 5 Bloods quy tụ dàn diễn viên ăn khách, trong đó phải kể đến Chadwick Boseman - tài tử nổi đình đám với vai siêu anh hùng Black Panther trong bom tấn tỉ đô cùng tên được Marvel trình làng vào tháng 1.2018. Cùng với đó, những nghệ sĩ khác như Delroy Lindo, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., Giancarlo Esposito, Norm Lewis… cũng xuất hiện trong phim. Dự án được khai máy từ cuối tháng 3 với các bối cảnh chủ yếu được quay tại Việt Nam và Thái Lan.

Spike Lee sinh năm 1957 và là một đạo diễn kỳ cựu tại Hollywood nổi tiếng với những tác phẩm khai thác thực trạng xã hội Mỹ và đặc biệt là cuộc sống của cộng đồng người da màu. Ông từng gây tiếng vang với các bộ phim như: Do the Right Thing (1989), Jungle Fever (1991), Malcolm X (1992), He Got Game (1998), The Original Kings of Comedy (2000), 25th Hour (2002), Inside Man (2006), Chi-Raq (2015)… năm 2018, tác phẩm BlacKkKlansman do Spike Lee làm đạo diễn đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới mộ điệu và là cái tên nhận hàng loạt đề cử danh giá tại Oscar 2019. Trong lễ trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh này, ông từng gây sốc khi bỏ về giữa chừng vì Green Book thắng giải Phim hay nhất.