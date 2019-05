Đạo diễn 'Vợ ba': ‘Nếu cảnh nóng có vấn đề thì Cục đã cắt rồi’

Bộ phim Vợ ba ra mắt và thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh nội dung kịch tính, bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng thì những phân cảnh táo bạo trong dự án này cũng khiến công chúng chú ý. Chia sẻ với báo Thanh Niên, đạo diễn Phương Anh cho biết: “Những cảnh nóng lại là những cảnh dễ nhất để quay, vì đơn giản về tâm lý và diễn viên thể hiện qua biểu cảm gương mặt, hơi thở, ánh mắt… Đối với cá nhân tôi, tôi thấy những cảnh nóng trong phim Vợ ba rất bình thường”.

"Phim cũng không gặp khó khăn trong khâu kiểm duyệt. So với bản được nộp tại các liên hoan phim, Vợ ba không bị cắt nhiều, có nhiều cảnh buộc tôi phải dựng lại nhưng những cảnh của Trà My vẫn được giữ nguyên. Nhiều người nói phim tôi được ưu ái khi kiểm duyệt, nhưng hoàn toàn không. Bởi vì nếu để báo chí quan tâm đến vấn đề này thì chắc chắn Cục kiểm duyệt sẽ lo nhiều hơn. Nếu như Cục đã không cấp và không lo về chuyện này thì tại sao dư luận phải lo. Mọi người hoài nghi chuyện cảnh nóng thì cứ đi hỏi Cục kiểm duyệt tại sao cho phim của tôi được phát hành. Nếu phim có vấn đề thì chắc chắn Cục đã cắt rồi", cô nói.

Ảnh: ĐPCC Cô bé Trà My gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong phim với rất nhiều cảnh gợi cảm ở thời điểm cô chỉ mới 13 tuổi

Phương Anh kể khi lựa chọn nữ chính, chính Trà My là người thuyết phục cô và gia đình để mọi người tin tưởng bé có thể thực hiện tốt vai diễn này. “Khi tôi chọn diễn viên, tôi nhìn xem tâm hồn người đó có gần với nhân vật hay không. Nếu đã tìm người họ gần với nhân vật thì những chuyện còn lại rất đơn giản. Mình chỉ cần chỉ cho họ biết khung hình, câu thoại…".

“Chuyện thuyết phục Trà My và gia đình bạn ấy cũng khá đơn giản. Tôi gửi kịch bản và nhờ gia đình đọc sau đó thì họ đồng ý. Trà My rất sâu sắc. Từ đầu, lịch quay của phim rất khủng khiếp trong khi Trà My còn vướng lịch học tại trường. Lúc đó tôi suy nghĩ có nên cho bé vai này không hoặc sẽ là một vai khác nhỏ hơn. Nhưng chính Trà My thuyết phục tôi và thuyết phục gia đình. Khi mà một người tự trao cho bạn niềm tin như vậy thì không có lý do gì để bạn từ chối cả”, Phương Anh nói thêm.

Ảnh: ĐPCC Đạo diễn chia sẻ ê-kíp sản xuất của phim đặc biệt vì toàn là phụ nữ: đạo diễn, biên kịch Nguyễn Phương Anh, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, nhà quay phim Chananun Chotrungroj..., cùng dàn diễn viên Trần Nữ Yên Khê, Maya, Trà My, Lâm Thanh Mỹ...

Vợ ba là bộ phim xoay quanh cuộc sống của Mây, cô gái 14 tuổi bị gả làm vợ lẻ và cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực với các bà vợ để giành vị trí độc tôn. Trước đó, Mẹ chồng cũng từng là dự án điện ảnh xoay quanh đề tài này. Đạo diễn Phương Anh cho biết cô không áp lực khi bị so sánh với Mẹ chồng.

Cô nói: “Tôi chưa xem Mẹ chồng, nhưng nếu khán giả so sánh phim tôi với dự án đó thì đấy là quyền của khán giả, tôi không thể kiểm soát được. Tôi sống với bà cố và bà ngoại từ lúc còn bé thì tất cả những vấn đề về đa thê, cuộc hôn nhân sắp đặt tôi được nghe và kể lại. Tôi yêu chủ đề này, yêu người phụ nữ và yêu Việt Nam. Tôi viết nhiều kịch bản và thể loại khác nhau nhưng tôi muốn làm phim này trước vì đây là cái tôi quan tâm”.

Ảnh: ĐPCC Nữ đạo diễn cho biết cô không mong muốn gì hơn cho bộ phim ở thời điểm hiện tại mà chỉ chờ vào phản ứng từ khán giả

“Cũng giống như các dự án của những nhà làm phim khác, khó khăn lớn nhất của tôi là tài chính và thời gian. Làm phim ở Việt Nam không phải là chuyện đơn giản, tôi mất nhiều thời gian để tìm bối cảnh, diễn viên… Nhiều người hỏi tôi tại sao lại quay ở Việt Nam bởi với số tiền mà tôi đang có, nếu quay tại Đài Loan sẽ rẻ hơn, sẽ gặp được nhiều người chuyên nghiệp hơn và không khó khăn. Mục đích tôi về Việt Nam và chọn phim này để làm vì tôi muốn được tiếp xúc với các bạn trẻ, để hiểu được tâm tư tình cảm của các bạn và lối nhìn về nghệ thuật của các bạn. Nếu muốn dễ tôi không làm phim này ở đây”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Thời điểm Vợ ba ra mắt, thị trường điện ảnh Việt Nam xuất hiện nhiều dự án mang tính chất “mì ăn liền”, “hài nhảm” khiến công chúng ngán ngẫm. Phương Anh thừa nhận bản thân không biết nhiều về điện ảnh nước nhà và chia sẻ: “Tôi thấy tội cho khán giả Việt Nam khi phim dạng “mì ăn liền” không chất lượng phổ biến khiến khán giả mất niềm tin vào phim điện ảnh. Tại vì khán giả ở mọi độ tuổi đều có khát khao nhìn thấy nghệ thuật và một cái đẹp nào đó trong sáng hơn hoặc sâu sắc hơn. Tôi không thường xuyên ở đây và không xem nhiều phim. Nhưng nếu hiện thực phim mì ăn liền đang nhiều như vậy thì các bạn làm phim độc lập phải càng cố gắng hơn, làm nhiều phim hơn. Tôi hi vọng các bạn có thêm cơ hội để các bạn làm những bộ phim hay mang đến cho người xem".