Báo chí xứ kim chi đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13.1 (giờ địa phương), Jeon Ki Sang trong lúc di chuyển trên đường ở khu Yeouido (Seoul, Hàn Quốc) đã bị chiếc taxi bất ngờ tông tại ngã tư. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Ông hưởng dương 59 tuổi.

Jeon Ki Sang là một đạo diễn nổi tiếng ở xứ kim chi và nhận được nhiều sự yêu mến từ fan phim truyền hình Hàn Quốc. Ông gia nhập nhà đài KBS vào năm 1985 và thời còn làm việc tại đây, nhà làm phim tài năng đã tạo nên thành công của các tác phẩm Sassy Girl Chun-hyang, Papa, Bodyguard.

Sau khi rời công ty và làm việc tự do từ năm 2005, ông tiếp tục sự nghiệp rực rỡ với những bộ phim trong đó có Boys over Flowers (Vườn sao băng bản Hàn), My Girl (Cô em họ bất đắc dĩ), Witch Yoo Hee (Ma nữ Yoo Hee), To the Beautiful you (Gửi người xinh tươi),… Đặc biệt, Boys over Flowers (Vườn sao băng bản Hàn) trở thành hiện tượng và có công lớn thúc đẩy làn sóng Hallyu khắp thế giới.

Jeon Ki Sang cũng có công lớn khám phá nhiều gương mặt mới như Lee Min Ho, Goo Hye Sun, Kim Hyun Joong, Lee Dong Wook, Lee Da Hee, Han Cha Young… nhưng cũng chính ông đóng vai trò không nhỏ trong cái chết thương tâm của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon - người cũng đóng một vai trong Boys over flowers. Koreaboo cho biết ông nằm trong danh sách những người đã lạm dụng tình dục người đẹp, phần nào khiến cô phải tự sát để giải thoát cho bản thân.

Thanh Đào

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER