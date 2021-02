‘Đào thoát khỏi mê cung’ - best seller của The New York Times có gì hấp dẫn?

Xuyên suốt trong cuốn sách Đào thoát khỏi mê cung (First News và NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành, Uyên Linh dịch), cậu Ù Lì vẫn tin rằng những dụng cụ cũ mà cậu đã cùng đồng đội tìm pho mát ngày nào, hiện nay vẫn còn hữu dụng.

Nhưng may mắn thay, bên cạnh Ù Lì luôn có mặt và sự động viên của người bạn mới quen mang tên Hy Vọng, giúp Ù Lì bắt đầu tư duy khác đi và dần tin vào những điều mới mẻ. Hóa ra pho mát không phải là thứ duy nhất cậu ăn được, trái cây cũng rất ngon và ngọt ngào. Phía sau ngõ cụt đáng sợ có thể là một vùng đất tuyệt vời. Và những điều cậu từng khăng khăng là “bất khả thi” lại hoàn toàn có thể thực hiện được.

Cuốn sách Đào thoát khỏi mê cung (tựa gốc: Out of the Maze) là phần tiếp theo của cuốn Ai lấy miếng pho mát của tôi? - tác phẩm kinh điển về sự thay đổi nhận thức từng làm mưa làm gió trên thế giới với 28 triệu bản bán ra, còn giúp người đọc trút bỏ những niềm tin cũ không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại, chinh phục những điều tưởng như bất khả thi, bởi hầu hết chúng ta đều đang mắc kẹt trong một mê cung nào đó, khiến chúng ta loanh quanh một chỗ, bế tắc và không thể tiến lên thêm.

Ngay lúc này, vì đại dịch, thiên tai, thế giới đã và đang chứng kiến những đổi thay với tốc độ chưa từng thấy, “vòng an toàn” êm ấm của rất nhiều người, nhiều ngành nghề đã thay đổi, trở nên không còn an toàn. Không còn ai, không còn điều gì có thể giữ được trạng thái “ổn định” và do đó, mê cung của những bất an, bế tắc đang kìm hãm chúng ta. Vì vậy, Đào thoát khỏi mê cung của tác giả Spencer Johnson như dành cho bất cứ ai không muốn bị bỏ lại phía sau trong tuyệt vọng và bế tắc như Ù Lì từng trải qua.