Dẫu chia tay, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn hợp tác làm ăn

Tạp chí Us Weekly cho biết loại champagne này ra mắt vài tháng tới dù Brad Pitt và Angelina Jolie đã “đường ai nấy đi” nhiều năm.

Gần đây, công chúng thấy Brad Pitt có mối quan hệ thân thiết với vợ cũ Jennifer Aniston và ai cũng kỳ vọng cặp này có thể tái hợp dù khả năng rất thấp.

Nguồn tin của US Weekly nói rằng Brad Pitt và vợ cũ Jennifer Aniston đang có mối quan hệ “trên mức tình bạn”. “Cả hai đang thân mật trở lại, thỉnh thoảng trông có vẻ còn đang tán tỉnh nhau. Họ vui vẻ khi ở cạnh nhau nhưng khẳng định chỉ dừng ở mức bạn bè”, nguồn tin cho biết.

Gần đây, Brad Pitt thân thiết với vợ cũ Jennifer Aniston Ảnh: Getty Images

Jennifer đã mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương khi bị Brad Pitt bỏ rơi năm 2005. Nhiều người tò mò về việc Angelina Jolie sẽ có động thái ra sao sau khi nhìn cảnh Brad Pitt và Jennifer Aniston công khai thân mật với nhau. Một số nguồn tin cho biết Angelina Jolie vẫn tỏ ra bình thường.

Cuối tuần qua, Brad Pitt chia sẻ tại lễ trao giải SAG (giải thưởng của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh) rằng anh không hòa thuận với Angelina Jolie, cũng tương tự nhân vật mà anh thể hiện trong phim Once upon a time in Hollywood.

Biểu tượng tình yêu Hollywood ‘bắt tay’ nhau

Dù đường tình cảm trắc trở, việc Brad Pitt và Angelina Jolie tiếp tục hợp tác làm ăn sau thời gian dài chiến đấu pháp lý, gây tranh cãi vì tranh giành quyền nuôi con được công chúng tán thưởng.

Brad Pitt và Angelina Jolie hợp tác làm rượu champagne Ảnh: Getty Images Angelina Jolie xuất hiện lộng lẫy trong buổi ra mắt phim ‘Maleficent: Mistress f Evil’ cùng các con tại London (Anh) tháng 10.2019 Ảnh: Wire Image

Cả hai đã từng là cặp đôi vàng, biểu tượng tình yêu ở Hollywood thì chia ly cũng cần sự nhẹ nhàng, không khiến người từng yêu mến mình ngỡ ngàng. Angelina Jolie đệ đơn xin ly hôn Brad Pitt vào tháng 9.2016. Cho đến nay, cặp đôi này vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Họ chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau sau ngày hôn nhân tan vỡ. Lần cuối cùng mà Angelina và Brad Pitt sải bước trên thảm đỏ chung là năm 2015.