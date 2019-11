Để bản sắc Á Đông vươn tầm thế giới: Sức mạnh của những câu chuyện

Những câu chuyện là một phần quan trọng trong cuộc đời con người, còn khả năng kiến tạo nên những công cụ phục vụ đời sống là thứ khiến chúng ta khác biệt. Và như thế, sự hợp nhất của nghệ thuật và công nghệ chính là tiền đề ra đời những nền tảng giải trí mang tính cách mạng như Netflix.

Một lộ trình hoàn toàn khác biệt…

Bắt đầu với tư cách một doanh nghiệp cung cấp DVD theo nhu cầu qua email, cho tới năm 2007, cùng với sự tăng trưởng của tốc tộ băng thông, chúng tôi chuyển đổi sang mô hình streaming - cho phép người dùng xem các nội dung theo lịch trình riêng của mình.

Không ngừng nỗ lực để phục vụ người dùng tốt hơn và củng cố vị thế của mình, Netflix bắt đầu sản xuất những nội dung đầu tiên của riêng mình vào năm 2013, và mở rộng “vùng phủ sóng” tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ cho tới năm 2016.

Dàn diễn viên chính phim The Stranded (Mắc kẹt) Cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát nội dung cũng như thời điểm xem trên tất cả các thiết bị và hoàn toàn không quảng cáo, đồng thời giúp các bậc phụ huynh an tâm rằng nội dung con cái họ xem là an toàn, phù hợp… Netflix thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Tin tưởng rằng những câu chuyện vĩ đại có thể xuất phát và được yêu mến ở bất cứ nơi đâu, Netflix đã đi theo một lộ trình phát triển vô cùng khác biệt so với hầu hết các công ty truyền hình cũng như các đơn vị sản xuất phim ảnh trên thế giới.

Câu trả lời rõ nét nhất nằm chính trong nỗ lực sản xuất và phát hành những nội dung bản địa đặc sắc, mà “làn sóng Á Đông” là một ví dụ điển hình. Không thể không nhắc đến những tên tuổi như Màn đêm kéo đến (The Night Comes For Us) của điện ảnh Indonesia, Mắc kẹt (The Stranded) sản phẩm Netflix Original đầu tiên đến từ Thái Lan, Cô dâu ma (The Ghost Bride) của Malaysia, Dead Kids của Philippines cũng như Hai Phượng (Furie) – một đại diện xuất sắc của điện ảnh Việt Nam, hiện đang chính thức dự tranh Oscar 2020.

Sự độc đáo của mỗi câu chuyện: Thứ khiến chúng ta say mê

Kể từ khi ra mắt tại thị trường châu Á 3 năm về trước, Netflix đã ủy quyền sản xuất 180 nội dung Netflix Originals cho nhà làm phim bản địa thực sự sống, nắm rõ văn hóa và ngôn ngữ của địa phương mình. Các sản phẩm Netflix Originals đã được ghi hình tại 12 thành phố Đông Nam Á, huy động hơn 8.000 nhà sản xuất, diễn viên và các thành viên hỗ trợ.

Điều quan trọng là chúng tôi luôn đảm bảo các nhà sản xuất có được sự tự do để kể câu chuyện theo cách riêng của mình. Thể nghiệm nghệ thuật là chìa khóa cho sự độc nhất, và chính sự độc nhất của một tác phẩm mới là thứ khiến khán giả say mê.

Ngô Thanh Vân tham gia sự kiện ra mắt giao diện tiếng Việt của Netflix tại Việt Nam Mặc dù vậy, có được câu chuyện độc đáo mới chỉ là bước đầu tiên, còn rất nhiều việc phải làm để đem câu chuyện hay đến với màn ảnh của quý khán giả. Đó chính là lúc mà công nghệ phát huy tác dụng của mình. Chúng tôi hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực, từ các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, các nhà cung cấp dịch vụ internet, cho tới các hãng sản xuất - đảm bảo rằng Netflix sẽ chạy mượt mà trên mọi thiết bị, mọi điều kiện kết nối.

Để những nội dung địa phương chạm đến trái tim của người xem toàn cầu, rào cản ngôn ngữ cũng cần được khắc phục. Tính tới nay, Netflix đã triển khai phụ đề và lồng tiếng với 30 lựa chọn ngôn ngữ, từ Hàn Quốc, Thái Lan, Bahasa - và gần đây nhất là Việt Nam. Lễ ra mắt chính thức giao diện tiếng Việt trên Netflix đã diễn ra tại TP.HCM tháng 10 vừa qua.

Châu Á là một trong những trung tâm nghệ thuật, giải trí hàng đầu trên thế giới, sở hữu những tài năng thực thụ trong phát triển các loại hình câu chuyện cũng như ứng dụng những công nghệ làm phim mới. Tôn vinh làn sóng châu Á và khuyến khích thế hệ làm phim trẻ của khu vực, chúng tôi đã và đang hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới, tổ chức các workshops chuyên sâu tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.