Đề xuất thu phí tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử trên đảo Lý Sơn

Ngày 17.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có tờ trình gửi Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đề xuất 2 mức thu phí. Trong đó, phương án 1: các thắng cảnh Hang Câu, chùa Hang, cổng Tò Vò, đỉnh núi Thới Lới, công trình bảo tàng Nhà trưng bày lưu niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, với mức thu mỗi điểm 10.000 đồng/người/lượt. Tất cả các điểm danh lam thắng cảnh trên xã An Bình (còn gọi là đảo Bé) là 20.000 đồng/người/lượt.

Phương án 2: phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại xã An Hải, An Vĩnh (còn gọi là đảo Lớn) 50.000 đồng/người/lượt, phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại xã An Bình 20.000 đồng/người lượt. Đồng thời, đề xuất đối tượng được miễn, giảm thu phí, trong đó đối tượng được miễn phí là trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người dân H.Lý Sơn, người đang sinh sống, công tác và làm việc trên địa bàn H.Lý Sơn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn trong năm 2019 là cần thiết nhằm bù đắp một phần kinh phí cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên đảo.

Tính đến thời điểm này, trên đảo Lý Sơn có 22 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh và 1 di tích phi vật thể là lễ hội Khao lề thế lính Hoàng Sa cùng nhiều thắng cảnh thiên nhiên độc đáo. Chính sự đa dạng về hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể tạo cho đảo Lý Sơn một lợi thế lớn trong khai thác và phát triển du lịch.