'Deadpool' Ryan Reynolds đến đặt tên con cũng phải 'bựa'

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim Pokémon: Detective Pikachu (tựa Việt: Pokémon: Thám tử Pikachu), nữ diễn viên người Mỹ khiến công chúng bất ngờ khi khoe bụng bầu trên thảm đỏ. Được biết, em bé sắp chào đời sẽ là thành viên thứ 5 trong gia đình nhà Reynolds. Trước đó, cặp đôi đã kết hôn vào năm 2012 và có 2 cô con gái là James (4 tuổi) và Inez (2 tuổi).

Chia sẻ với tờ Allure, nữ diễn viên phim All I See Is You cho biết: “Tôi muốn có một đại gia đình. Giá mà có thể, tôi muốn có 30 đứa con”.

Trước đó, ngôi sao phim Deadpool từng khiến công chúng tò mò khi lần lượt đặt cho con cái mình bằng những cái tên kỳ lạ. Chia sẻ về tên gọi khá “unisex” của con gái đầu lòng, mỹ nam Canada bộc bạch: “Tôi thấy tên gọi “James” thật đặc biệt. Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể chấp nhận được vì nó chẳng phá vỡ bất kỳ quy tắc hay làm nên bất kỳ rắc rối gì. Ý tôi là, cũng may tôi không gọi con bé bằng một cái tên kỳ quặc kiểu như Summer Squash Meadowlark”.

Ảnh: Reuters Vợ chồng nam tài tử Ryan Reynolds hiếm khi xuất hiện trước công chúng

Được biết, tên gọi kỳ lạ này do cha đẻ của Ryan Reynolds đặt. Từng chia sẻ trước truyền thông, nam diễn viên cho biết vợ mình chính là “chất xúc tác” giúp hàn gắn mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai cha con họ. Để tỏ lòng biết ơn đến cha, cặp đôi quyết định chọn tên James cho con gái theo ý nguyện của ông.

Ngoài ra, nữ diễn viên người Mỹ cho biết những cái tên độc lạ mà vợ chồng cô đặt cho các con có ý nghĩa không đơn giản. Theo đó, "cặp đôi triệu đô" cho biết họ muốn những cô bé hiểu rằng không hề có sự khác biệt giữa bất kỳ giới tính nào. Nữ giới cũng có thể làm được những điều nam giới đang theo đuổi và ngược lại. “Tôi hi vọng rằng con bé không cảm thấy đó là một sự khác biệt quá lớn giữa bạn bè về cái tên của nó. Tôi sợ điều đó vì không ai đoán trước điều gì sẽ diễn ra trong xã hội này. Mọi thứ vẫn còn là một chặng đường dài”, Blake Lively tâm sự với tờ People.

Ảnh: Reuters "Cặp đôi triệu đô" của màn bạc Hollywood luôn quấn quýt bên nhau

Hiện chưa có thông tin về tên gọi kỳ lạ nào sẽ được đặt cho em bé thứ ba của nhà Reynolds. Tuy nhiên, phía người hâm mộ vẫn đang kỳ vọng một màn giải thích đầy triết lý về tên gọi con cái của cặp đôi mỗi lần xuất hiện.

Nam tài tử Green Lantern là một ngôi sao cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Giới truyền thông hiếm khi thấy anh xuất hiện cùng gia đình ngoài lần nam tài tử cùng vợ con đến nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vào tháng 12.2016. Chia sẻ với tờ ET Now, quý ông thủ vai chính trong tác phẩm kinh dị Buried cho biết: “Điều này chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời. Thông thường chúng tôi không xuất hiện cả gia đình như thế này nhưng tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể ân hận về chuyện này trong 20 năm nếu tôi không cùng các con tôi hiện diện ở đây”.

Trước khi đến với người vợ hiện tại, Ryan Reynold từng có khoảng thời gian hẹn hò cùng “góa phụ đen” Scarlett Johansson, nữ diễn viên nóng bỏng góp mặt trong bom tấn tỉ đô Avengers: Endgame . Cặp đôi tiến đến hôn nhân vào năm 2008, tuy nhiên, chỉ 3 năm sau người hâm mộ lại tiếc nuối khi chứng kiến cả hai “đường ai nấy đi”.

Ryan Reynolds là nam diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch người Canada. Reynolds từng thủ vai chính trong một số phim như National Lampoon's Van Wilder, The Amityville Horror, Definitely, Maybe, The Proposal, Buried… Năm 2016, anh gây chú ý nhờ thủ vai chính trong phim siêu anh hùng Deadpool với tính cách trượng nghĩa, hài hước và đầy châm biếm. Tên tuổi của nam tài tử càng đi lên khi “bom tấn” của hãng Fox có tên trong danh sách tranh giải WGA, một trong bốn giải thưởng thường niên tiền Oscar quan trọng nhất năm 2017.