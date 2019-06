Đêm Classical meets jazz của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Sài Gòn

Sau 6 tháng hoạt động với các đêm diễn Once Upon A Spring, Classical Romantics: The Legends, Bohemian Night cùng sự góp mặt của các nhạc trưởng tài ba thế giới như Hans Richter, Fan Ting, Gene Moon..., các thành viên của SPYO được cọ xát, học hỏi từ những chuyên gia, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Bên cạnh đó, SPYO cũng có những thử nghiệm sáng tạo, mang đến nhiều màu sắc âm nhạc gần gũi với giới trẻ như đêm Cinema in concert, đêm thính phòng với những bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Bảo Chấn được chuyển soạn cho tứ tấu đàn dây vào tháng 5 vừa qua.