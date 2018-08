Demi Lovato hủy tour diễn vòng quanh thế giới để đi cai nghiện

Tám đêm diễn trên nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới có tên Tell me you love me world tour. Những buổi trình diễn bị hủy rơi vào khoảng thời gian từ ngày 20.9 đến 27.11. 2018. Như vậy, Tell me you love me world tour sẽ không được tổ chức tại Monterrey và Mexico City (Mexico), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Sao Paulo, Rio de Janeiro và Olinda (Brazil) như kế hoạch ban đầu. Quyết định này được thông báo đến người hâm mộ trong bối cảnh chủ nhân bản hit Sorry not sorry vừa vượt qua cơn nguy kịch do sử dụng chất gây nghiện quá liều.

Trước đó, ngày 22.7, buổi biểu diễn của Demi Lovato nằm trong tour này vẫn diễn ra bình thường ở Paso Robles, California (Mỹ). Tuy nhiên, vụ sốc ma túy khiến đêm diễn tiếp theo vào tối 26.7 tại thành phố Atlantic (Mỹ) nhanh chóng bị hủy bỏ.

Tell me you love me world tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ ca sĩ 26 tuổi. Tour diễn bắt đầu vào 26.2 và kết thúc dự kiến vào ngày 27.11.2018. Tell me you love me world tour đi qua hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc ba khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu.

Được biết, sau khi nằm viện 11 ngày và liên tục ở trong tình trạng hôn mê, sốt cao, nôn mửa và mê sảng, Demi Lovato rời Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, thành phố Los Angeles (Mỹ) vào hôm 4.8. Nữ ca sĩ nhạc pop đã có kế hoạch chuyển đến một cơ sở cai nghiện ở ngoài bang California nhằm tránh xa những người bạn xấu luôn rủ rê ngôi sao này tiệc tùng, hút chích. Radar Online đưa tin hôm 9.8, địa điểm mà giọng ca Sober sẽ lưu lại để điều trị dứt điểm chứng nghiện ma túy có nhiều khả năng là một cơ sở cai nghiện thuộc bang Arizona (Mỹ).

Đây không phải là lần đầu tiên Demi Lovato phải bỏ những buổi biểu diễn hoành tráng của mình sau đó đi cai nghiện ma túy. Vào năm 2010, nữ ca sĩ từng thú nhận rằng bản thân cô đã lạm dụng heroin quá mức. Cũng trong thời điểm ấy, cựu “công chúa Disney” phải rời tour diễn với ba anh em nhóm Jonas Brothers để vào trại cai nghiện. Quá trình cai nghiện lần đầu của ngôi sao kéo dài 90 ngày tại Trung tâm phục hồi chức năng Timberline Knolls thuộc tiểu bang Illinois (Mỹ).