Địch Lệ Nhiệt Ba nhập viện trước ngày chiếu phim mới

Mới đây, trang Sina đưa tin, các tay săn ảnh xứ Trung đã chụp được hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba phải nhập viện kiểm tra sức khỏe cùng trợ lý trước lúc bộ phim mới Hạnh phúc trong tầm tay (cô đóng cặp với nam diễn viên Hoàng Cảnh Du ) lên sóng của Đài truyền hình Hồ Nam.

Tuy những tấm hình khá mờ nhưng có thể nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi của nữ diễn viên sinh năm 1992. Trong hình, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc bộ quần áo màu xám, đội mũ đen, để lộ dáng vẻ yếu đuối. Hai trợ lý bên cạnh giúp cô việc đi lại.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhập viện trước ngày phát sóng phim mới Ảnh: Sina

Sau khi bức ảnh bị lộ, nhiều người hâm mộ tỏ ý lo ngại cho sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba. Lịch làm việc với các dự án phim và chương trình truyền hình dày đặc khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị quá tải, dẫn đến cơ thể suy nhược. Được biết, lý do Địch Lệ Nhiệt Ba phải nhập viện là do say nắng trong quá trình quay phim cùng ê-kíp.

Hoàng Cảnh Du vướng lùm xùm với vợ cũ

Trong khi đó, Hoàng Cảnh Du cũng mới được cư dân mạng "réo tên". Trên Weibo xuất hiện bài đăng của một nhân vật tự xưng mình là trợ lý của Vương Vũ Hinh - vợ cũ Hoàng Cảnh Du và đề cập tới chuyện cô đã tự sát vì trầm cảm sau những tổn thương mà nam diễn viên gây ra. Tài khoản này còn nhấn mạnh về việc muốn làm rõ mọi chuyện với Hoàng Cảnh Du khi nam diễn viên không quan tâm tới những hành vi sai lệch của mình trong quá khứ. Cụ thể, hồi năm 2018, Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn từ chuyện anh bí mật kết hôn, đánh đập bà xã hay đổi tình lấy vai diễn… khiến công chúng chỉ trích dữ dội.

Hiện tại, với những tin tức tiêu cực liên quan tới hai diễn viên chính của Hạnh phúc trong tầm tay, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, thậm chí có khán giả còn kêu gọi tẩy chay phim. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, đây đơn giản chỉ là một chiêu quảng bá phim mới của ê-kíp mà thôi.

Hạnh phúc trong tầm tay là bộ phim xoay quanh mối quan hệ từ kẻ thù trở thành bạn bè, rồi sau đó là người yêu giữa nhà thiết kế thời trang Chu Phương (Địch Lệ Nhiệt Ba) và giám đốc công ty thương mại điện tử Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). Dù xảy ra nhiều mâu thuẫn, cả hai vẫn cảm nhận được sự chân thành của đối phương và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tác phẩm phát sóng vào ngày 19.5 trên Đài truyền hình Hồ Nam.