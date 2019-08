Diễm My 9X xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì ‘đá xéo' Trương Thế Vinh

Trên trang cá nhân, Diễm My đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về ồn ào liên quan đến việc “đá xéo" Trương Thế Vinh từng gây xôn xao dư luận thời gian qua. Nữ diễn viên viết: “Đã nhiều ngày nay, tôi vẫn rất buồn và hối hận vì những chuyện xảy ra. Tôi đã làm các bạn thất vọng và mất lòng tin. Bản thân tôi cảm thấy không lời xin lỗi nào đủ để bù đắp cho những tổn thương tôi gây ra cho khán giả và những người hâm mộ nghệ sĩ".

“Lý do đến hôm nay tôi mới nói ra điều này là vì tôi hi vọng mọi người và cả tôi nữa đều đã bình tĩnh để mở lòng với nhau. Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả vì những lời lẽ gây tổn thương đến các bạn. Tôi và trợ lý xin nhận lỗi và hi vọng mọi người hiểu và thông cảm cho tôi. Một lần nữa, Diễm My chân thành nhận lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều”, cô chia sẻ thêm.

Dòng trạng thái của nữ diễn viên được người hâm mộ quan tâm Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của Diễm My nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông dành cho cô trước những ồn ào vừa qua. Một tài khoản chia sẻ: “Dù chỉ mới nói chuyện và làm việc với My vài lần nhưng mình hiểu My không phải ưa thị phi. Mọi chuyện chắc chắn có những sơ sót, hiểu lầm không đáng có ở sau”. “Không ai hoàn thiện cả. Kinh nghiệm và bài học sẽ làm em trưởng thành hơn, đơn giản là vậy", tài khoản khác viết.

Trước đó, khi Trương Thế Vinh yêu cầu một shop thời trang bồi thường 25 triệu đồng vì dùng hình ảnh của mình không xin phép, Diễm My đăng tải hình ảnh một cửa hàng chụp ảnh thẻ sử dụng ảnh cô làm biển hiệu quảng cáo kèm theo chia sẻ: “Chắc phải tính phí 100 triệu đồng quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ". Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô đá xéo đồng nghiệp Trương Thế Vinh và lên tiếng chỉ trích, thậm chí là tẩy chay dự án phim Phượng Khấu mà cô tham gia.

Trước phản ứng gay gắt từ phía cư dân mạng, Trương Thế Vinh lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Anh chia sẻ: “Diễm My 9X thì không có ý xấu, và cũng đã giải thích rất rõ. Chúng tôi thường xuyên làm việc chung nên tôi hiểu em ấy. Các bạn hãy bỏ qua nhé".

Đồng thời, nữ diễn viên cũng lên tiếng đính chính, cho biết đang bận rộn với công việc nên không hề biết về vụ lùm xùm giữa Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang. Vì vậy khi người quản lý gửi tấm hình chụp được lúc đi ngang tiệm ảnh, Diễm My 9X thấy vui nên đăng lên Instagram. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người vì khiến cho khán giả hiểu lầm và bức xúc.