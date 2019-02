Điện ảnh 2018: Siêu anh hùng thống trị, phim nữ quyền và châu Á lên ngôi

Dòng phim siêu anh hùng không ngừng “ăn nên làm ra”

Giới chuyên môn từng dự đoán rằng sau gần một thập niên ra mắt khán giả, các bộ phim siêu anh hùng sẽ đạt đến điểm bão hòa và không còn được chào đón nồng nhiệt như trước. Nhưng điều này chưa xảy ra, ít nhất là trong năm 2018, một năm bùng nổ và thăng hoa của dòng phim tỉ đô này.

ẢNH: MARVEL STUDIOS Black Panther, phim siêu anh hùng tạo nên kỳ tích khi được đề cử tại hàng loạt giải thưởng danh giá: Quả cầu vàng, SAG Awards, Oscar...

Trong năm qua, các "bom tấn" siêu anh hùng đem về khoảng 7,4 tỉ USD trên toàn cầu, phần lớn đến từ những cái tên như Avengers: Infinity war, Black Panther ra mắt hồi đầu năm đến Aquaman hiện vẫn có mặt tại phòng vé. Có tổng cộng 8 phim siêu anh hùng được ra mắt trong năm cũ, ngoài 3 siêu phẩm nêu trên, danh sách này còn lại gồm: Deadpool 2, Incredibles 2, Ant-Man and The Wasp, Venom và Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Black Panther của Marvel trở thành bộ phim riêng về siêu anh hùng có doanh thu cao nhất mọi thời đại, thu về hơn 1,3 tỉ USD. Trong khi đó, người anh em cùng công ty là Avengers: Infinity War trở thành bộ phim siêu anh hùng có doanh thu cao nhất và là bộ phim duy nhất trong năm kiếm được 2 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Không chịu lép vế, Incredibles 2 của Pixar mang về 1,2 tỉ USD trên toàn thế giới.

ẢNH: DISNEY Incredibles 2 là phim hoạt hình duy nhất trong năm 2018 sở hữu doanh thu tỉ đô

Khép lại cơn sốt siêu anh hùng của năm 2018 là Aquaman đến từ vũ trụ điện ảnh DC. Dù đến tận tháng 12, Warner Bros. mới chính thức trình làng siêu phẩm về đế vương Atlantis nhưng không vì thế mà sức hút và doanh thu của phim thua kém các đối thủ xưng vương trước đó. Tác phẩm “làm mưa làm gió” tại phòng vé toàn cầu trước khi ra mắt khán giả Bắc Mỹ và ba tuần liên tiếp thống trị phòng vé trong nước. Tính đến nay, sau gần hai tháng phát hành, tác phẩm siêu anh hùng do James Wan cầm trịch đã gia nhập câu lạc bộ tỉ đô, góp mặt trong 5 cái tên đắt giá nhất phòng vé toàn cầu trong năm qua.

ẢNH: SONY Spider-Man: Into the Spider-Verse, siêu phẩm vừa trở thành chủ nhân của giải Phim hoạt hình hay nhất tại Quả cầu vàng 2018. Tác phẩm cũng là "ngựa chiến" sừng sỏ tại Oscar 2019

Trong hai tháng đầu năm 2019, khi ngành công nghiệp điện ảnh bước vào mùa giải thưởng, các bộ phim siêu anh hùng đã thách thức tất cả để sát cánh cùng các thể loại khác tranh tài tại những sân khấu trao giải danh giá. Trong đó, Spider-Man: Into the Spider-Verse ngoạn mục vượt Incredibles 2 cùng nhiều đối thủ khác để giành giải Phim hoạt hình hay nhất tại Quả cầu vàng 2019.

Black Panther cũng làm nên lịch sử cho Marvel khi xuất sắc góp mặt trong đề cử Phim chính kịch hay nhất của Quả cầu vàng lần thứ 76 dẫu vuột mất cúp thắng cuộc vào tay Bohemian Rhapsody. Đặc biệt, tại SAG Awards 2018, phim siêu anh hùng của đạo diễn Ryan Coogler được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất là Dàn diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất. "Bom tấn" tỉ đô này cũng đang là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Phim hay nhất của Oscar 2019. Cùng với đó, Incredibles 2 và Spider-Man: Into the Spider-Verse vừa có tên trong đề cử Phim hoạt hình hay nhất tại mùa giải Oscar năm nay.

Thành công của loạt thương hiệu kể trên tiếp tục mở lối cho hàng loạt phim siêu anh hùng sắp trình làng trong năm 2019: Avengers: Endgame, Captain Marvel, Spider-Man: Far from Home, Joker, Shazam, The New Mutants, X-Men: Dark Phoenix…

ẢNH: WARNER BROS. Nữ quyền trở thành một trong những cảm hứng chủ đạo bao trùm Hollywood trong năm qua

Nữ quyền lên ngôi

Năm 2018 không chỉ là năm phụ nữ bắt đầu trở nên có tiếng nói, cùng nhau đứng lên vạch trần những góc khuất của nền công nghiệp điện ảnh Bắc Mỹ, tạo ra làn sóng #Metoo, chiến dịch Time's Up! mà còn là năm phái đẹp khẳng định quyền lực của mình trên màn ảnh rộng. Điện ảnh năm qua của Hollywood đánh dấu sự tấn công của vô số những bộ phim lấy phụ nữ làm trung tâm của hào quang và quyền lực. Tuy không sở hữu khoản doanh thu khổng lồ như dòng phim siêu anh hùng nhưng phim nữ quyền trong năm 2018 thể hiện cái nhìn muôn hình vạn trạng của người phụ nữ và thế giới họ đang sống.

Hình ảnh người phụ nữ trên màn ảnh rộng Hollywood trong năm qua được xây dựng ở nhiều khía cạnh khác nhau, với những loại quyền lực và sức hút riêng biệt. Đó là những bà mẹ truyền cảm hứng sống vô tận trong A Quiet Place hay Mamma Mia! Here We Go Again, là 8 nữ tướng cướp thông minh và đẳng cấp của Ocean’s 8 hay những góa phụ bất hạnh nhưng can trường của Widows. Sự lên ngôi của phim về phái đẹp hiện diện trong chuyện phim đầy phiêu lưu của đả nữ trong Tomb Raider, của sát nhân máu lạnh trong A Simple Favor hay bảo mẫu đầy quyền năng trong Mary Poppins Returns. Cảm hứng nữ quyền cũng xuyên suốt câu chuyện của The Favourite, tác phẩm đã trải đường cho Olivia Colman giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên hài/nhạc kịch xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2019, đưa minh tinh tiến thẳng đến đường đua Oscar 2019.

ẢNH: 20TH CENTURY FOX The Favourite, phim nữ quyền có nhiều đề cử nhất tại Oscar lần thứ 91

Phim về châu Á khẳng định vị thế

Bên cạnh đề tài nữ quyền, những tác phẩm lấy đề tài từ phương Đông cũng từng bước được lên ngôi. Điều này khẳng định vị thế của người châu Á nói chung và người da màu nói riêng tại “thánh địa” Hollywood, nơi mà những diễn viên da trắng từng được săn đón hơn cả. Đại diện tiêu biểu của nhóm này phải kể đến Crazy Rich Asian, bộ phim về cuộc sống xa hoa của hội con nhà siêu giàu Singapore. Đây là tác phẩm đầu tiên của Hollywood trong khoảng 25 năm trở lại đây có sở hữu dàn diễn viên toàn người châu Á.

ẢNH: WARNER BROS. Sự xuất hiện của Crazy rich Asian mở đầu cho làn sóng phim châu Á tại Hollywood

Phim gây được tiếng vang trong cộng đồng người da vàng trên thế giới và tạo thành một cơn sốt phòng vé nội địa. Phim cũng xuất sắc có mặt trong đề cử Phim hài/nhạc kịch hay nhất và đưa nữ diễn viên chính Constance Wu trở thành ứng cử viên tranh tài tại hạng mục Nữ diễn viên phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất trong Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 76. Tại Critics' Choice Awards, tác phẩm của đạo diễn John M.Chu cũng xuất sắc giành giải Phim hài hay nhất. Cũng vì những thành tích ngoạn mục này, phần 2 của Crazy rRch Asian đang rục rịch khởi động.

Bên cạnh đó, Seacrching với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao Mỹ gốc Hàn là John Cho và Michelle La, được xem là tác phẩm kinh dị đầu tiên của Hollywood có dàn diễn viên chính là người châu Á. Bộ phim được phát hành tại Mỹ vào ngày 24.8 sau khi đã có màn ra mắt nhẹ nhàng tại Liên hoan phim Sundance. Tính đến nay, tác phẩm của hãng Sony đã nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, đạt 92% trên Rotten Tomatoes.

ẢNH: NETFLIX Với diễn xuất ngọt ngào trong To All the Boys I've Loved Before, Trần Đông Lan trở thành ngôi sao châu Á được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ 2018

Nếu xét cả mảng truyền hình, phim và diễn viên châu Á cũng có chỗ đứng nhất định. Trong đó, Sandra Oh lập nên kỳ tích cho diễn viên châu Á khi ba lần được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở cả Quả cầu vàng lẫn Giải Chọn lựa của các Nhà phê bình phim và SAG Awards 2019 nhờ màn thể hiện trong Killing Eve. Trong khi đó, Trần Đông Lan (tên khác: Lana Condor), diễn viên người gốc Việt từ một gương mặt mới mờ nhạt của làng giải trí trở thành ngôi sao trẻ gây bùng nổ mạng xã hội nước Mỹ với vai diễn trong To All the Boys I've Loved Before, tác phẩm đình đám của ông lớn Netflix và dự kiến ra tiếp phần hai.

Tiếp nối một năm đại thắng của làn sóng châu Á tại Hollywood, trong tương lai không xa, hàng loạt tác phẩm về đề tài này sẽ tiếp tục tấn công màn ảnh rộng trong đó có hai bộ phim lấy cảm hứng từ chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Rừng của Thái Lan, Crazy Rich Asian 2, bản live-action Hoa Mộc Lan (Disney), phần 2 của To All the Boys I've Loved Before…