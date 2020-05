Diễn viên đóng vai phản diện trong ‘Thế giới hôn nhân’: Người được khen, kẻ bị chửi

Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ) đã đi được đến tập thứ 12, số phận một số nhân vật cũng đã được định đoạt, điển hình như Park In Kyu do Lee Hak Joo đóng. Tên điên loạn này đã qua đời vì liên quan đến những mâu thuẫn với bạn gái Min Hyun Seo (Sim Eun Woo) và quý ông lăng nhăng Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Sau khi Park In Kyu trong tác phẩm ra đi, trang cá nhân của nam diễn viên tràn ngập những ý kiến tán thưởng khả năng diễn xuất biến hóa của anh trong tác phẩm