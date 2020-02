Diễn viên Gia Bảo tố vợ cũ gây khó dễ, không cho gặp con gái

Trên trang facebook cá nhân của Gia Bảo, nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái khá dài về việc vợ cũ Thanh Hiền không cho gặp con gái, mặc dù anh từng nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin. Gia Bảo cảm thấy bất lực vì không thể liên hệ với vợ cũ, nam diễn viên lên tiếng: "Dịch bệnh con nghỉ học bao nhiêu ngày mà xin đón con luôn bị từ chối. Điện thoại gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. Toà xử mẹ nuôi con nhưng cha vẫn đón con bình thường, cũng cày chết cha chết mẹ để lo cho con mà? Năm xui tháng hạn vướng nợ nần nhưng vẫn lo cho con đầy đủ mà. Sao muốn gặp con mà trăm ngàn khó khăn vậy? Không được sống gần con đã thiệt thòi biết bao, mỗi ngày không được nhìn con lớn. Từ mùng 6 tết đến giờ con biệt vô âm tín". Đồng thời, nam diễn viên còn cho biết anh đến tận nhà của vợ cũ nhưng Thanh Hiền không tiếp.

Gia Bảo khoe con gái Grammy đi diễn cùng bố vào ngày mùng 3 Tết vừa qua Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, diễn viên Gia Bảo tiếp tục tố cáo vợ cũ thường xuyên viện lý do để anh không thể gặp con gái Grammy. Cháu nội của NSƯT Bảo Quốc trả lời bình luận của diễn viên Nhật Kim Anh khi cô thể hiện thái độ đồng cảm. Anh viết: "Anh gọi có ai nghe đâu! Nhắn tin không trả lời! Nhiều ngày sau nói là không đụng đến điện thoại nên không biết! Lấy đủ lý do để bảo vệ con nên không cho đón, còn đón là nhắn tin liên tục, bắt chụp hình con gửi coi con sao, đang ở đâu, với ai? Rồi kêu con phải gọi facetime để xem con thế nào.Y như mình là một đứa ngu ngục không biết chăm con nên phải để cho kiểm tra vậy. Đúng nghĩa là bố thí luôn!". Ngoài ra, Gia Bảo còn chia sẻ lí do vì sao anh không giành quyền nuôi con với Thanh Hiền. Nam nghệ sĩ cho biết: "Thật sự vì mình là nghệ sĩ đi suốt nên không có nhiều thời gian mới không giành con vì muốn con được yên ắng. Vậy mà luôn bị đối xử quá tệ bạc!". Sau những chia sẻ của đồng nghiệp, nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa thể hiện sự đồng cảm và cho rằng chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu vấn đề. Đồng thời, cô nhận định hành động ngăn cản, không cho gặp con là nhẫn tâm và ích kỉ.

Liên hệ với nữ diễn viên, Thanh Hiền cho biết cô không có facebook cá nhân của Gia Bảo nên không biết về những thông tin nam diễn viên đăng tải. Về vấn đề cản trở và không cho gặp con gái gặp cha, Thanh Hiền cho biết: "Vấn đề này chắc là để anh ấy nói chuyện với tôi chứ tôi không biết, anh ấy không nói gì với tôi. Và tôi cũng không muốn trả lời thêm vì tôi không muốn phải tiếp tục đôi co trên báo chí".

Trước đó, diễn viên Gia Bảo từng mong muốn giành lại quyền nuôi bé Grammy và gấp rút liên hệ với luật sư. Trong khi đó, Thanh Hiền vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ và cho biết luôn toan tính về cho chuyện ăn uống, học tập để con gái có được sự phát triển tốt nhất. Cặp đôi Gia Bảo và Thanh Hiền quen nhau khi cùng hoạt động ở sân khấu kịch. Sau đó cặp đôi về chung một nhà và có một cô con gái chung. Những tưởng hôn nhân hạnh phúc, tháng 11.2017, Gia Bảo thừa nhận đã ly hôn với Thanh Hiền.