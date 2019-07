Diễn viên lồng tiếng cho bạn gái của chuột Mickey qua đời

Phía Disney cho biết Russi Taylor đã qua đời từ hôm 26.7 tại Glendale, bang California (Mỹ). Hiện nguyên nhân cái chết của bà không được gia đình tiết lộ với truyền thông. “Giọng nói của chuột Minnie cũng ra đi cùng với Russi Taylor khi bà ấy qua đời. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về Russi Taylor và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè của bà. Hãy để chúng tôi cùng sẻ chia nỗi mất mát này”, Bob Iger - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Disney bày tỏ.

Nói về những cống hiến của nghệ sĩ quá cố, người đứng đầu “nhà Chuột” nhấn mạnh: “Chúng tôi biết ơn Russi Taylor vì tài năng và tinh thần mà bà đem lại. Những gì mà bà để lại qua các vai diễn sẽ là niềm hạnh phúc, sự khích lệ cho các thế hệ tương lai”.

Vợ chồng Wayne Allwine - Russi Taylor, cặp diễn viên lồng tiếng làm nên sức sống của chuột Mickey và Minnie ẢNH: AFP

Russi Taylor sinh năm 1944 tại Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ), giọng nói của bà bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới sau khi nữ diễn viên đánh bại hơn 200 ứng cử viên để trở thành người lồng tiếng cho nhân vật chuột Minnie vào năm 1986. Trong thời gian làm việc tại “nhà Chuột”, Russi Taylor quen biết, nảy sinh tình cảm rồi về một nhà với Wayne Allwine - nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật chuột Mickey. Suốt nhiều năm gắn bó với hãng phim, họ đã cùng nhau tạo nên sức sống của cặp nhân vật hoạt hình kinh điển, khiến biết bao thế hệ khán giả khắp thế giới say mê. Năm 2009, Wayne Allwine qua đời do biến chứng từ căn bệnh tiểu đường.

Hai năm cuối đời, Russi Taylor vẫn miệt mài với công việc lồng tiếng bất chấp tuổi già sức yếu. Bên cạnh sự nghiệp gắn liền với Minnie, Russi Taylor còn đảm nhiệm vai trò lồng tiếng trong các phim hoạt hình như: DuckTales, Scooby-Doo and the Ghoul School, Disney Princess Enchanted Tales: Follow Your Dreams, The Simpsons, The Fox and the Hound 2…

Trong một cuộc phỏng vấn, Russi Taylor từng bày tỏ: “Tôi hi vọng bất cứ ai đến sau chúng tôi đều biết về lịch sử, truyền thống của phim hoạt hình và yêu các nhân vật như cách chúng tôi vẫn làm”.