Diễn viên nổi tiếng người Mexico diện đồ của NTK Trần Hùng xuất hiện trên Vogue Ý

Diễn viên nổi tiếng người Mexico Patricia Contreras đã diện thiết kế đỏ mới nhất trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của NTK Trần Hùng để làm khách mời danh dự tại show diễn thời trang Valentino Haute Couture SS20 tại Paris, Pháp. Patricia Contreras đã nhiều mùa liên tiếp tham dự show diễn thời trang của nhà mốt này.

Patricia đã tham gia rất nhiều phim, song cô nổi tiếng nhất qua bộ phim của Ý The Lady và phim truyền hình The Lady 2: L’Odio Passionale

Trong show diễn mới nhất của Valentino, cô đã ngồi hàng đầu và diện thiết kế trong bộ sưu tập Xuân hè 2020 của NTK Trần Hùng. Đây chính là thiết kế mà “Cô em Trendy” Khánh Linh đã diện trong poster quảng bá bộ sưu tập của anh được trình diễn trong khuôn khổ London Fashion Week SS20 vào tháng 9.2020.

Trong bài “The best street style photos from the Spring 2020 Couture shows in Paris” trên kênh www.vogue.com, có thể thấy trang phục của NTK Trần Hùng do chính Patricia diện trong show diễn này đã được chọn là một trong những street style đẹp nhất mùa xuân 2020 này. Bộ tứ Vogue thế giới (Vogue, British Vogue, Vogue Italia, Vogue Paris) đã đăng tải hình ảnh trang phục của anh, và Trần Hùng trở thành nhà thiết kế đầu tiên của Việt Nam có thiết kế street style xuất hiện trên bộ 4 Vogue thế giới.