Diễn viên phim ‘Sex and the City’ qua đời ở tuổi 57

Diễn viên đóng loạt phim truyền hình đình đám Sex and the City vừa qua đời vào chiều 21.9 sau một cơn bạo bệnh. Willie Garson mất tại nhà riêng bên gia đình và người thân.

Willie Garson vào vai Stanford Blatch, bạn thân nhất của Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker đóng) trong loạt phim Sex and the City của HBO. Trước đó, Garson chụp ảnh trên phim trường ở New York khi tham gia phần ngoại truyện Sex and the City với Sarah Jessica Parker (56 tuổi) và Mario Cantone (62 tuổi) - người thủ vai Anthony Marentino trong phim.

Mario Cantone đã chia sẻ trên Instagram rằng anh rất đau buồn khi nghe tin Willie Garson qua đời. Cantone viết: "Tôi không thể có một bạn diễn nào xuất sắc hơn. Tôi quá đau buồn. Willie sớm rời xa tất cả chúng ta. Hãy yên nghỉ...".

Sau loạt phim Sex and the City phát sóng từ năm 1998 đến 2004, Willie Garson tiếp tục sự nghiệp diễn xuất trong các phim truyền hình khác như John from Cincinnati, White Collar, Whole Way Down, My Two Dads, Coach, Star Trek: Voyager, Spin City…

Sarah Jessica Parker và Willie Garson trong Sex and the City ẢNH: IMDB

Con trai của Willie Garson - Nathen viết lời tri ân cha trên Instagram, gọi ông là "người cứng rắn nhất, vui tính và thông minh nhất mà tôi từng biết”. “Con yêu bố rất nhiều. Hãy yên nghỉ và con rất vui vì bố đã chia sẻ tất cả những cuộc phiêu lưu của bố với con để có thể đạt được rất nhiều thành tựu. Con mãi luôn yêu bố nhưng đã đến lúc bố phải thực hiện một cuộc phiêu lưu của riêng mình. Con rất tự hào về bố", Nathen viết cùng với một loạt ảnh chụp Willie Garson.

Lấy bối cảnh và quay tại thành phố New York (Mỹ), series Sex and the City lấy chủ đề xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn gồm 4 phụ nữ: 3 người ngoài 30 tuổi và một người khoảng 40 tuổi. Mặc dù mỗi người đều có những tính cách riêng biệt và cuộc sống tình yêu khác nhau, nhưng họ vẫn không thể tách rời và luôn tâm sự, trò chuyện với nhau. Với sự tham gia của Sarah Jessica Parker (trong vai Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) và Cynthia Nixon (trong vai Miranda Hobbes), bộ phim liên tục có nhiều cốt truyện xoay quanh vấn đề xã hội hiện đại, liên quan đến các vấn đề như tình dục, tình yêu, chuyện ngoại tình và cuộc sống của phái nữ.

Sex and the City cho khán giả được khám phá sự khác biệt trong tình bạn và các mối quan hệ lãng mạn qua những góc nhìn khác nhau của 4 nhân vật chính trong phim.