Diễn viên 'Phượng khấu' tố bị quỵt cát - xê, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói gì?

Theo đơn gửi đến Báo Thanh Niên, diễn viên Như Phượng (tên Nguyễn Thị Phượng), người vào vai Thanh Huyền - Tứ giai Ý tần trong phim cổ trang Phượng khấu, cho biết thù lao đóng phim đến nay vẫn chưa được thanh toán, trong khi phim đã đóng máy từ ngày 20.1 và đang được phát sóng.

Thỏa thuận 300 triệu đồng để có đất diễn

Bên cạnh đó trong đơn, diễn viên Như Phượng viết: "Sau khi ký hợp đồng, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh - giám đốc Công ty Đại Dương (The Ocean Company) có trao đổi với tôi nhiều lần, ông đề nghị đưa 300 triệu đồng để ông viết riêng cho tôi kịch bản của vai diễn, tạo nhiều đất diễn cho tôi trên phim cũng như sẽ làm nhiều hình thức để quảng bá, đưa hình ảnh của tôi đến với công chúng nhiều hơn".

Diễn viên Như Phượng (đứng, bìa phải) trong hình ảnh chung của phim Phượng khấu Ảnh: T.L

Nữ diễn viên cho biết: "Là một diễn viên không chuyên, với mong muốn tạo được hình ảnh tốt hơn trong lòng công chúng, khi nhận được lời hứa hẹn như vậy của đạo diễn phim tôi đã gom góp số tiền tích lũy của mình và chuyển tiền cho Công ty Đại Dương 3 lần vào các ngày 23.11.2019 (40 triệu đồng), 6.12.2019 (60 triệu đồng), 6.1.2020 (100 triệu đồng), tổng cộng 200 triệu đồng".

Theo đơn tố cáo, "thực tế ông Huỳnh Tuấn Anh không hề viết kịch bản riêng cho tôi, không có bất cứ việc làm nào để quảng bá hình ảnh của tôi". Vì thế, diễn viên Như Phượng cho biết nhiều lần liên hệ và làm việc với ông Huỳnh Tuấn Anh để đòi lại số tiền đã chuyển cũng như tiền thù lao đóng phim là 10 triệu đồng nhưng chưa được thanh toán.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nói gì?

Trả lời Thanh Niên về nội dung mà diễn viên Như Phượng đề cập trong đơn tố cáo, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho biết: Căn cứ Hợp đồng tài trợ số 231119/HĐTTDD/NP ngày 23.11.2019 giữa Công ty The Ocean và Công ty TNHH tái chế rác thải Sơn Hùng (mà bà Phượng là chủ doanh nghiệp), căn cứ Hợp đồng diễn viên phim truyện 2311/HDDVDD/DVTP ngày 23.11.2019 giữa Công ty The Ocean và bà Nguyễn Thị Phượng, Công ty The Ocean đã thực hiện các công việc: dạy diễn xuất cho chị Nguyễn Thị Phượng: 1 tháng, 2 tiếng/ngày từ 26.11.2019 – 20.12.2020 bởi người dạy là đạo diễn Trương Quốc Hưng. Chi phí này do Công ty The Ocean trả tiền trực tiếp cho người giảng dạy; trung bình khoảng 1.000.000 đồng/buổi. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng diễn viên phim truyện, theo kịch bản Công ty The Ocean đã đề xuất, bà Phượng xuất hiện trong 11 phân đoạn , trong đó bà Phượng đã đóng tổng cộng 7 phân đoạn, bỏ 4 phân đoạn (do nghỉ quay trong 2 ngày 9.1 và 19.1). Tính đến thời điểm văn bản này được soạn thảo, bà Phượng đã xuất hiện 4 phân đoạn trong Phượng khấu, còn 3 phân đoạn chưa phát sóng (tập 7, 8, 9).