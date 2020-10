Diễn viên Thomas Jefferson Byrd trong phim của Spike Lee bị giết ở tuổi 70

Variety cho biết hôm 3.10, các nhân viên cảnh sát ở Atlanta được điều động đến số nhà 2259 đường Belvedere Ave., sau khi nhận được cuộc gọi thông báo về một người bị thương vào lúc 1 giờ 45 sáng (giờ địa phương). Khi đến nơi, các cảnh sát phát hiện Thomas Jefferson Byrd đang nằm bất động tại chỗ. Các dịch vụ y tế khẩn cấp nhanh chóng được tiến hành. Cảnh sát xác định Byrd đã chết vì nhiều vết đạn ở lưng.

Thomas Jefferson Byrd từng cộng tác nhiều lần với đạo diễn Spike Lee Ảnh: Variety

Hiện tại, cảnh sát đang trong quá trình điều tra các tình huống xung quanh vụ việc. Sở cảnh sát Atlanta nói với Variety rằng thông tin chỉ mang tính chất sơ bộ và có thể thay đổi khi cuộc điều tra tiếp tục.

Thomas Jefferson Byrd sinh năm 1950. Ông từng nhiều lần xuất hiện trong các bộ phim của đạo diễn Spike Lee, bao gồm Clockers, Get on the Bus, Bamboozled, Chi-Raq, Red Hook Summer, Girl 6 và Da Sweet Blood of Jesus.

Sau khi nghe tin dữ, đạo diễn Spike Lee đã bày tỏ cảm xúc trên Instagram vào ngày 4.10 bằng những dòng viết: "Tôi rất buồn khi nghe thông báo về vụ giết người thương tâm xảy đến với người anh trai yêu quý của chúng tôi, Thomas Jefferson Byrd. Tất cả chúng tôi xin gửi lời chia buồn và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến gia đình anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé anh Byrd".